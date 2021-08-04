В Красноярске девушка выпила вино и погибла. Подробности трагедии

В Красноярске на днях произошло серьезное ЧП. Там две местные жительницы, мать и дочь, отравились алкоголем. Все произошло 1 августа в Солнечном. В красноярской полиции рассказали, что женщина вместе со своей дочерью выпивали алкогольный напиток из пластиковой тары, который они купили в неустановленном месте еще в середине июня.
После этого 24-летняя женщина почувствовала себя плохо и вызвала медиков. Ее госпитализировали, но в больнице она впала в кому и скончалась. . На следующий день симптомы отравления появились у ее 54-летней матери. Женщину отвезли в медучреждение, она проходит лечение.
Полиция изъяла остатки алкоголя и отправила на экспертизу. Все обстоятельства выясняются.