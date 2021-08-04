Почему полицейский в Новосибирске покончил жизнь самоубийством перед свадьбой: Откровенные признания невесты

В Горском микрорайоне Новосибирска в ночь на 3 августа 29-летний сотрудник отдела полиции № 6 Андрей Ермолаев покончил с собой за 2 месяца до свадьбы. Изначально появилась информация, что причиной смерти стали измены его невесты Марины. Однако, по словам девушки, они не ссорились. Перед смертью молодой человек позвонил ей и попрощался.
После дежурства старший уполномоченный уголовного розыска Андрей не сдал табельное оружие, оставил телефон на работе и ушёл. В сети опубликовали видео, на котором между пострадавшим и другим мужчиной произошла ссора. Полицейский отбежал в сторону и совершил самоубийство. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи, но спасти Ермолаева не удалось.
Андрей и Марина запланировали свадьбу на 7 октября. Невеста погибшего рассказала, что 2 числа у них была запланирована встреча с ведущим, но Андрей не приехал. В течение дня он звонил Марине и просил прощение.
- Он пообещал, что скоро подъедет, но не подъехал. В тот день он никому ничего не объяснил, не звонил ни маме, ни папе. Позвонил только мне. Сказал, что любит меня, попросил прощения, попрощался и ушёл из жизни, – поделилась девушка.
После трагедии в сети появилась информация о том, что Марина давала мужчине поводы для ревности, но она не подтвердила это.
- О чём вообще речь, какие измены? У нас такого вообще близко быть не могло. Мы с ним жили прекрасно. Это подтвердят все близкие, мамы, папы, родственники, друзья. У нас не было конфликтов, всё было замечательно, даже накануне смерти, – говорит невеста.
Как пишут новосибирские СМИ, причиной самоубийства могло стать эмоциональное напряжение по поводу поддержания достойного уровня жизни или проблемы с финансами.
- Причиной смерти могло быть то, что просто он слишком долго жил в семье. Вышел в самостоятельные отношения и понял, что есть ответственность не только за себя, а ещё и за другого человека. И немножко не справился с этим моментом. Потому что не был к этому готов и запутался, – объяснила невеста.
Похороны сотрудника МВД состоятся 4 или 5 августа. Сейчас тело Андрея находится на вскрытии.
- Мы пытаемся сделать всё по возможности, чтобы похороны прошли достойно. Я хочу, что он достойно ушёл из жизни, ведь он очень хороший и достойный парень, который многое сделал для других людей, – добавила Марина.
По факту смерти старшего уполномоченного проводится служебная проверка. Если в ситуации будут обнаружены признаки преступления, заведут уголовное дело.