Как распознать поддельный бензин, даем подсказки

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, что если при движении задним ходом есть запах сероводорода, значит, качество бензина крайне низкое.
- Запах сероводорода при движении задним ходом говорит о плохом качестве залитого бензина, — поделился Максим Рязанов с агентством «Прайм», добавив, что доказать вину автозаправки сможет только экспертиза. По его словам, на некоторых АЗС продают «левый» бензин с низким октановым числом (50-60), которое увеличивают присадками. Добавки оставляют в двигателе нагар, который может повредить топливную систему.
Также, по его словам о низком качестве топлива свидетельствует увеличение его расхода, потеря мощности двигателя и проблемы с его запуском и металлический стук из бензобака после заправки.