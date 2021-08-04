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Как распознать поддельный бензин, даем подсказки

11:53:198/4/2021Фото: pixabay
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О низком качестве топлива может говорить несколько факторов.

Определить плохой бензин можно по нескольким параметрам

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, что если при движении задним ходом есть запах сероводорода, значит, качество бензина крайне низкое.

- Запах сероводорода при движении задним ходом говорит о плохом качестве залитого бензина, — поделился Максим Рязанов с агентством «Прайм», добавив, что доказать вину автозаправки сможет только экспертиза. По его словам, на некоторых АЗС продают «левый» бензин с низким октановым числом (50-60), которое увеличивают присадками. Добавки оставляют в двигателе нагар, который может повредить топливную систему.

Также, по его словам о низком качестве топлива свидетельствует увеличение его расхода, потеря мощности двигателя и проблемы с его запуском и металлический стук из бензобака после заправки.

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Весь Бердск
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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
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