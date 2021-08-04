4 августа - Марьин добрый день: Главные запреты дня и обычаи для счастливой семейной жизни
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4 августа - Марьин добрый день: Главные запреты дня и обычаи для счастливой семейной жизни

12:20:398/4/2021Фото: Pxfuel
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Для того, чтобы привлечь в дом удачу, благополучие и счастье, проводили специальный обряд. Для него требовался веничек из сушеных трав и веток, которые собирались на праздник Троицы.

трава
Для очищения дома нужны были Троицкие травы

Сегодня, 4 августа, в народе отмечается Марьи добрый день или Марья Ягодница. Он приурочен к дате почитания памяти святой равноапостольной Марии Магдалины - известной блудницы и грешницы, которая от всего сердца раскаялась в образе своей жизни и, припав к ногам Иисуса, и смогла получить прощение.

В этот день люди старались соблюдать древние традиции и запреты, поскольку считали, что святая Мария, равно как и пророк Илия, могла повелевать молниями. Из-за этого в этот запрещалась любая работа на улице - в огородах и в полях, а люди занимались наведением чистоты в доме и сбором ягод в лесу.

Уборку в доме проводили не просто так -особое внимание уделяли окнам, занавескам и шторам. Очень благоприятно было сегодня перестирать все занавески, тюли и шторы, и помыть окна так, чтобы как можно больше солнечных лучей могли проникать в дом.

Для того, чтобы привлечь в дом удачу, благополучие и счастье, проводили специальный обряд. Для него требовался веничек из сушеных трав и веток, которые собирались на праздник Троицы и были освящены в церкви. Этим веничком женщины тщательно обметали все углы в доме, а также оконные проемы, стараясь убрать всю накопившуюся паутину.

Для того, чтобы сохранить мир в семье и здоровые крепкие отношения, сегодня строго запрещалось супругам выяснять отношения, ревновать друг друга, устраивать разборки и кричать друг на друга. Нельзя ссориться и ругаться. Считалось, что чем больше мира и любви будет в ваших отношениях сегодня, тем благополучнее будет дальнейшая совместная жизнь.

Свободное время сегодня посвящали сбору ягод в лесах и на полянах, которые к этому времени начинали поспевать. Собирали бруснику, голубику, чернику, ежевику, костянику, а также крыжовник на собственных участках. Если к этому дню на кустах оставалось чёрная смородина, считалось что она особо ценна, а потому из неё варили варенье и хранили его отдельно. Она пригождалась в тяжёлых случаях заболеваний для лечения.

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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
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НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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Сервисы
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