Мария Магдалина: Народные приметы 4 августа в день святой – хранительницы женщин
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мария Магдалина: Народные приметы 4 августа в день святой – хранительницы женщин

1:20:598/4/2021Фото: pxhere
0

По приметам сегодня солнечный свет мог принести в дом удачу счастье и благополучие, а потому домашняя работа сегодня посвящалась стирке занавесок и штор, мытью окон и обметанию их от паутины.

гроза, молния, ночь. небо
Сегодня опасались молний и грома

Марию Магдалину, бывшую блудницу, а впоследствии одну из самых верных учениц Спасителя Иисуса Христа, сегодня. 4 августа, почитают в церкви. А в народе день в ее честь назвали Марьин день.

По сложившимся к этому празднику традициям, запретам и приметам люди старались прожить день так, чтобы не навлечь на себя гнева святой, которая могла наслать его в виде молний. Молнии могли попадать в поля с зерновыми культурами или в дом человека, вызывая пожары и значительные потери.

Строго запрещалось сегодня касаться утренней росы - она была сегодня вредной, а также заниматься любой работой в огороде или в поле. Не выгоняли даже скот на пастбища, опасаясь плохого влияния росы.

Однако в лес за ягодами ходить можно было, а потому сегодня обязательно запасались ягодой на зиму. Поспевали черника. лесная малина, ежевика, голубика и брусника.

По приметам сегодня солнечный свет мог принести в дом удачу счастье и благополучие, а потому домашняя работа сегодня посвящалась стирке занавесок и штор, мытью окон и обметанию их от паутины. Если пройтись Троицким веником по углам дома - это приносило счастье и благополучие и изгоняло беды и болезни из дома.

По приметам сегодня строго запрещало мужу и жене быть недовольными друг другом и выяснять отношения - это могло привести к разладу и разводу. Полагалось день проводить в мире и согласии.

Сегодня наблюдали за лягушками. Если они сидели на поверхности воды , то можно было ожидать жаркого дня, а если квакали, сидя на суше, то ждали длительного ненастья.

Если сегодня в огороде появилось много слизней, значит следующие трое суток будут идти дожди.

Если при сборе ягод вы заметили, что уже появились опята, то урожай грибов осенью будет плохим.

Вечерняя гроза обещала ненастье на следующий день, а если с утра шел сильный дождь, это говорило о том что в следующем году будет очень хорошим сенокос.

Кент пригрозил России войти в территориальные воды Крыма
Какая погода ожидает россиян в августе
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Шепелев перестал скрывать Платона: мальчик необыкновенный
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Страны, которые готовы предоставить убежище Тимановской
Связанную мертвую женщину нашли в сумке на пляже в РФ
Тимановскую перевозят в безопасное место: что сообщили СМИ
«Приехала пофоткаться»: за что все накинулись на спортсменку РФ
традициипраздникизапретыМария Магдалинаприметы 
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас приметы сбываются?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мария Магдалина: Народные приметы 4 августа в день святой – хранительницы женщин
1:20:59 8/4/2021
Мария Магдалина: Народные приметы 4 августа в день святой – хранительницы женщин
Билл Гейтс теперь холост: Миллиардер развелся с Мелиндой 2 августа 2021
1:20:02 8/4/2021
Билл Гейтс теперь холост: Миллиардер развелся с Мелиндой 2 августа 2021
Бердск"Это меня дядя Олег": Проводом от чайника жестоко избили 7-летнего Тимура в Новосибирске. Смотрите фото
12:57:19 8/4/2021
"Это меня дядя Олег": Проводом от чайника жестоко избили 7-летнего Тимура в Новосибирске. Смотрите фото
"Конвидеция": Китайскую вакцину от коронавируса хотят зарегистрировать в России в 2021 году
12:45:38 8/4/2021
"Конвидеция": Китайскую вакцину от коронавируса хотят зарегистрировать в России в 2021 году
Вдовец решил сменить пол и стать матерью своих детей в Петербурге
12:33:21 8/4/2021
Вдовец решил сменить пол и стать матерью своих детей в Петербурге
4 августа - Марьин добрый день: Главные запреты дня и обычаи для счастливой семейной жизни
12:20:39 8/4/2021
4 августа - Марьин добрый день: Главные запреты дня и обычаи для счастливой семейной жизни
Названы имена туристов, которые погибли в ДТП с автобусом в Турции
12:12:32 8/4/2021
Названы имена туристов, которые погибли в ДТП с автобусом в Турции
Какие осложнения есть после вакцины «Спутник Лайт»?
11:59:30 8/4/2021
Какие осложнения есть после вакцины «Спутник Лайт»?
Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, заявила Анна Попова
11:57:48 8/4/2021
Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, заявила Анна Попова
Росздравнадзор и минздрав региона провели аудит инфекционного госпиталя городской больницы № 1
11:55:06 8/4/2021
Росздравнадзор и минздрав региона провели аудит инфекционного госпиталя городской больницы № 1
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Жуткое ДТП на трассе Р-256 по Бердском: Грузовик с прицепом вытолкнул в кювет иномарку под Искитимом- видеоНа месте происшествия находятся две кареты скорой помощи. Одна из них - реанимобиль. Известно, что за рулем "Ниссан" находилась девушка, которая вылетела на встречку.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '