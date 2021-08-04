Мария Магдалина: Народные приметы 4 августа в день святой – хранительницы женщин

Марию Магдалину, бывшую блудницу, а впоследствии одну из самых верных учениц Спасителя Иисуса Христа, сегодня. 4 августа, почитают в церкви. А в народе день в ее честь назвали Марьин день.
По сложившимся к этому празднику традициям, запретам и приметам люди старались прожить день так, чтобы не навлечь на себя гнева святой, которая могла наслать его в виде молний. Молнии могли попадать в поля с зерновыми культурами или в дом человека, вызывая пожары и значительные потери.
Строго запрещалось сегодня касаться утренней росы - она была сегодня вредной, а также заниматься любой работой в огороде или в поле. Не выгоняли даже скот на пастбища, опасаясь плохого влияния росы.
Однако в лес за ягодами ходить можно было, а потому сегодня обязательно запасались ягодой на зиму. Поспевали черника. лесная малина, ежевика, голубика и брусника.
По приметам сегодня солнечный свет мог принести в дом удачу счастье и благополучие, а потому домашняя работа сегодня посвящалась стирке занавесок и штор, мытью окон и обметанию их от паутины. Если пройтись Троицким веником по углам дома - это приносило счастье и благополучие и изгоняло беды и болезни из дома.
По приметам сегодня строго запрещало мужу и жене быть недовольными друг другом и выяснять отношения - это могло привести к разладу и разводу. Полагалось день проводить в мире и согласии.
Сегодня наблюдали за лягушками. Если они сидели на поверхности воды , то можно было ожидать жаркого дня, а если квакали, сидя на суше, то ждали длительного ненастья.
Если сегодня в огороде появилось много слизней, значит следующие трое суток будут идти дожди.
Если при сборе ягод вы заметили, что уже появились опята, то урожай грибов осенью будет плохим.
Вечерняя гроза обещала ненастье на следующий день, а если с утра шел сильный дождь, это говорило о том что в следующем году будет очень хорошим сенокос.