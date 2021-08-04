Росздравнадзор и минздрав региона провели аудит инфекционного госпиталя городской больницы № 1

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева и заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова провели обход третьего корпуса Горбольницы. Он полностью перепрофилирован под коронавирусный госпиталь. Первое, что отметила комиссия во время обхода – люди в коридоре сейчас не лежат, свободные койки есть и в обычных палатах, и в реанимации.
Елена Аксенова напомнила, что госпиталь работает как распределительный центр. Ротация пациентов происходит ежедневно. «На врачей госпиталя возложена сложная задача по сортировке больных, они, как мы говорим, «с колес», по скорой помощи, принимают пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, проводят ПЦР-диагностику, решают – либо переводить в госпиталь второго типа, либо оставить на лечение здесь. Да, были дни, когда поступление <больных было> больше обычного. Мы несколько раз меняли маршрутизацию, в связи с перепрофилированием новых корпусов и больниц. И между ними дни <дежурства> менялись неоднократно, чтобы сбалансировать ситуацию, разгрузить госпиталь <Горбольницы>».
В Горбольнице, с учетом изоляторов других отделений, сейчас развернуто 395 инфекционных коек. Госпитализировано 328 пациентов, из них коронавирус подтвержден у 252. Ольга Пархоменко, заместитель главного врача больницы и руководитель инфекционного госпиталя пояснила, что городская клиническая больница продолжает принимать больных по своим основным профилям в других корпусах: с хирургической, онкологической патологиями, без перерывов работают родильный дом и региональный сосудистый центр. В эту волну инфекционный госпиталь в третьем корпусе открыли 17 июня. «У нас медперсонал прошел и первую, и вторую волну, и имеет колоссальный опыт работы с этими пациентами. Есть хороший рентген-аппарат, который нас очень здорово выручает в этом корпусе, есть 183 кислородные розетки. Для сравнения – в самом начале, в первую волну, у нас было только 27 кислородных точек. Дополнительно работают кислородные концентраторы», – пояснила она.
Комиссия проверила наличие лекарственных препаратов и отметила, что все необходимые медикаменты в больнице есть. Особое внимание – обеспечению кислородной поддержкой. Елена Хрусталева рассказала, что в Росздравнадзор поступают вопросы по обеспечению пациентов кислородом. И подчеркнула, что медицинский кислород – лекарственный препарат. «Назначить медицинский кислорода, определить показания к применению может только <лечащий> врач. Потому что, если в атмосферном воздухе, которым мы дышим, <содержится> 21% кислорода, то медицинский кислород содержит 99% <этого газа>, и это мощный окислитель. Если применять бесконтрольно медицинский кислород, он может дать много негативных реакций: отек легких, усиление ишемии миокарда, отравление. Это достаточно опасный вид лечения, который должен контролировать врач.
Что касается обращений «нам недостаточно <дают> кислорода», все-таки это <объем кислородной поддержки> определяет не пациент. Необходимость, потребность и те схемы лечения кислородом, которые подходят пациенту, определяются только врачом: помимо гипоксии смотрятся объективные параметры: насыщение крови кислородом, кислотно-щелочное состояние крови, электролитный состав. И по этим параметрам идет назначение и дозирование этого лекарственного препарата. Это не тот препарат, который безопасен и может всем подряд назначаться. Есть к нему показания, есть противопоказания, есть осложнения от применения», – уточнила она.
Руководитель Новосибирского Росздравнадзора поговорила с пациентами и заметила, что практически все благодарят медицинский персонал за лечение и уход. Претензий к качеству оказания медицинской помощи нет.
Станислав Родионов лежит в стационаре неделю. До этого неделю лечился от пневмонии дома. Врач из поликлиники четыре раза приходил по вызову, корректировал терапию, но обойтись без госпитализации не получилось. «Я, честно сказать, не верил во все это <в серьезность кронавирусной инфекции>, – отметил Станислав. – А сейчас я это испытал на себе, и хочу всем сказать, что это все серьезно. До конца, пока это тебя не коснется, ты не можешь понять».
После госпитализации состояние Станислава улучшилось на четвертый день, сейчас он чувствует себя практически здоровым. «Отдельно хочу сказать спасибо этой больнице. Я был в очень тяжелом состоянии, врачи сразу приняли все меры, быстро среагировали. Не знаю, как в других больницах, в этой больнице наблюдают, ухаживают, кормят. Врачи делают все, что возможно. Очень чуткое отношение», – подчеркнул он.
Елена Аксенова добавила, что Горбольница – основная клиническая база Новосибирского медуниверситета. Здесь работает высокопрофессиональная команда врачей, среднего и младшего медперсонала.
Едена Хрусталева уточнила, что жалобы на стационарную медпомощь, которые получает Росздравнадзор – единичные. По данному стационару обращений вообще не поступало.