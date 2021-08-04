Какие осложнения есть после вакцины «Спутник Лайт»?
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Какие осложнения есть после вакцины «Спутник Лайт»?

11:59:308/4/2021,Ирина НоваяФото: commons.wikimedia.org
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Разработчики на официальном сайте «Спутника» заявляют, что серьёзных осложнений не наблюдается ни после «Лайта», ни после «V».

Российские вакцины от центра имени Гамалеи похожи, как братья. «Спутник V» – старший и более мощный, вводится в два приёма. «Спутник Лайт» – младший брат, копирует первый компонент старшего
Российские вакцины от центра имени Гамалеи похожи, как братья. «Спутник V» – старший и более мощный, вводится в два приёма. «Спутник Лайт» – младший брат, копирует первый компонент старшего
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Первые россияне испробовали на себе вакцину от коронавирусной инфекции год назад. Пандемия продолжается, появляются новые штаммы, а значит – время задуматься о ревакцинации. Для неё в широкий оборот пустили вакцину «Спутник Лайт».

Российские вакцины от центра имени Гамалеи похожи, как братья. «Спутник V» – старший и более мощный, вводится в два приёма. «Спутник Лайт» – младший брат, копирует первый компонент старшего. Он создан на базе человеческого аденовируса 26-го типа. Преимущество «Лайта» в ускоренном иммунном ответе, что позволяет в короткие сроки сформировать коллективный иммунитет.

Облегчённая вакцина подходит не только для ревакцинации: она хороша для тех, чей организм успел перенести реальный коронавирус. Помня об ощутимых побочных эффектах «Спутника V», некоторые настороженно относятся к «Лайту». Посмотрим, есть ли чего бояться на самом деле.

Об эффективности

Руководствуясь результатами двумя фаз испытаний, разработчики «Лайта» обещают выработку антител IgG на 28-й день после введения вакцины. Они помогут защититься от коронавируса с эффективностью в 79%.

Антительного ответа может не быть примерно у 9% вакцинированных. Но это не значит, что их организм остался без защиты клеточного иммунитета.

Пик защищённости наступает через месяц после введения «Лайта». По заявлению создателей вакцины, иммунитет убережёт от новых штаммов коронавируса: по крайней мере, не даст болезни протекать тяжело. Эффекта от «Лайта» должно хватить на 4-5 месяцев.

Об опасности

Разработчики на официальном сайте «Спутника» заявляют, что серьёзных осложнений не наблюдается ни после «Лайта», ни после «V». Однокомпонентная вакцина уменьшает вероятность побочных эффектов. Но и они считаются нормальной реакцией организма на активную вакцину, ведь иммунный ответ неизбежен.

Вакцинолог Евгений Тимаков в беседе с «КП» в марте 2021-го рассказал, что более богатым на побочные реакции является второй компонент «Спутника V», так как создан из более редкого типа аденовируса. А значит «Лайт» можно считать облегчённым и в плане «побочек».

О последствиях

Об отсутствии осложнений после «Спутника Лайт» заявил и ведущий научный сотрудник института вирусологии в составе центра имени Гамалеи Фёдор Лисицын в майской публикации «РИА Новостей».

Обычные «побочки» проявляются в первые два дня после вакцинации «Лайтом», и пропадают максимум на 4-е сутки.


  • Место инъекции может краснеть, болеть, отекать, зудеть или пульсировать.
  • Вакцинированный может испытывать головную и мышечные боли, недомогание, слабость, потерю аппетита.
  • На 1-2 дня температура тела может подняться на пару-тройку градусов. Сбивать её не рекомендуется, но при сильном дискомфорте можно.
  • Часто встречается заложенность носа, боль и першение в горле. Снимать их можно симптоматическими препаратами.
  • Гораздо реже встречаются расстройства кишечника, тошнота и рвота.

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