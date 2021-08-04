Участкового перепутал с косулей и застрелили на охоте друг в Приморском крае. Все подробности трагедии

В Приморском крае во время законной охоты погиб 35-летний полицейский из города Артем. Инцидент произошел в лесу между деревней Смяличи и селом Центральное Шкотовского района. Участковому случайно выстрелили в живот, перепутав его с косулей. Мужчина скончался до приезда «скорой».
1 августа в свободное время полицейский поехал на охоту вместе с тремя приятелями. Вечером в лесу охотники подстрелили косулю, но из-за наступления темноты охотники решили отложить поиски на утро. Следующим днем мужчины решили разделиться, чтобы найти животное.
В итоге двое из них во время движения по устью ручья вышли на траекторию движения охотника, который услышал впереди себя на небольшом расстоянии шорох и увидел движение. Мужчина не понял, что ему навстречу вышли другие участники охоты, а подумал, что это косуля. Он выстрелил в ту сторону, но после услышал крики приятелей.
Оказалось, что 36-летний подозреваемый попал другу в живот из карабина. Прибежав на место, он увидел окровавленного мужчину и решил остаться с ним. Другие же отправились на поиски связи, чтобы вызвать врачей и полицию. Раненый умер от полученной пули, не дождавшись помощи. У погибшего остались жена и маленький ребенок.
В ходе проверки установлено, что с документами на оружие и охотничьими билетами было всё в порядке.
По факту происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Стрелявший задержан и полностью признал свою вину.
В ведомстве рассказали, что в данный момент по делу проводятся судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании меры пресечения для стрелка.
Средства массовой информации нередко сообщают о подобных трагедиях, которые происходят на охоте.
В России сейчас получить охотничий билет может практически каждый. Условия заключаются в следующем – нужно не иметь судимости и соблюдать элементарные правила поведения. Охотники считают, количество несчастных случаев, когда человека принимают за животное, увеличивается именно по этой причине.
Директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Андрей Филатов рассказал, что в последнее время нарушения правил охоты приобрели системный характер.
- При этом сохраняется устойчивая тенденция к росту их числа. Ежегодно фиксируется более 56 тыс. таких нарушений. С 2011-го доля раскрытых нарушений увеличилась на 21%, но этого явно недостаточно для наведения порядка, - сказал он.
Член охотничьего сообщества Илья Кропалев считает, что такие инциденты на охоте случаются из-за несоблюдения правил техники безопасности.
- Когда охотится группа, каждый должен знать свое место, свой участок и участок товарищей — чтобы не стрелять в ту сторону, где ориентировочно могут быть другие охотники, — заявил охотник.