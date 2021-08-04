Названы имена туристов, которые погибли в ДТП с автобусом в Турции

Накануне стали известны имена погибших в ДТП с пассажирским автобусом в Турции. Минздрав Самарской области также предоставил список пассажиров, которые в момент аварии находились в салоне. Почти все они путешествовали семьей – об этом говорит тот факт, что в списке всего несколько разных фамилий. К слову, жертвами аварии стали 71-летняя Надежда Тягущева, 35-летний Тарас Мельник и 15-летняя девочка. Одна из них жительница Красноярского района. Погибший Тарас Мельник вместе с женой Алёной и тремя детьми отдыхал на море. Но семейная поездка в отпуск завершилась трагедией.
Напомним смертельная авария произошла 2 августа в районе Манавгата. Автобус с 22 туристами, среди которых было 9 детей, направлялся в аэропорт. Оттуда они планировали вылететь в Самару. По предварительным данным, на боковой развязке автобус с россиянами сначала наехал на преграду, а затем выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и там перевернулся. Погибли три человека, еще несколько пострадали.
Среди находившихся в автобусе установлены следующие лица:
Авдеев Леонид,
Авдеев Сергей,
Авдеева Жанна,
Авдеева Полина,
Дижонков Клемент Александрович,
Кремнев Данила Сергеевич,
Кремнев Никита Сергеевич,
Кремнев Семен Сергеевич,
Кремнев Сергей Сергеевич,
Кремнева Юлия Николаевна,
Лебедева Алена,
Лебедева Дарья Георгиевна
Мошко Анастасия Павловна,
Мошко Анна Павловна,
Медведева Дарья Владимировна,
Медведева Наталья Николаевна,
Мельник Елена Сергеевна,
Мельник Марина Тарасовна,
Мельник Назар Тарасович,
Мельник Тарас Анатольевич,
Пескова Анастасия Романовна,
Тягущева Надежда Ивановна.