Вдовец решил сменить пол и стать матерью своих детей в Петербурге

В Питере произошел весьма неоднозначный инцидент. Там местный житель после смерти жены сменил пол и решил заменить свои детям мать. После смерти жены россиянин сменил пол и попытался изменить свой статус через ЗАГС. Однако сотрудники органа не пошли ему навстречу. Затем он пошел для официального оформления своего статуса в суд, где ему тоже отказали.
В суде пояснили, так как по документам у детей официально была мать, то заменить ее нельзя. Дети имеют право знать своих родителей, а после замены матери в документах вся информация об их биологической матери будет удалена. А таким образом, права детей могут быть нарушены.