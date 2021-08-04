Вдовец решил сменить пол и стать матерью своих детей в Петербурге
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Вдовец решил сменить пол и стать матерью своих детей в Петербурге

12:33:218/4/2021Фото: pixabay
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Но суд отказал в иске, ссылаясь на то, что таким образом будут нарушены права детей.

Мужчина решил стать матерью

В Питере произошел весьма неоднозначный инцидент. Там местный житель после смерти жены сменил пол и решил заменить свои детям мать. После смерти жены россиянин сменил пол и попытался изменить свой статус через ЗАГС. Однако сотрудники органа не пошли ему навстречу. Затем он пошел для официального оформления своего статуса в суд, где ему тоже отказали.

В суде пояснили, так как по документам у детей официально была мать, то заменить ее нельзя. Дети имеют право знать своих родителей, а после замены матери в документах вся информация об их биологической матери будет удалена. А таким образом, права детей могут быть нарушены.

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