"Конвидеция": Китайскую вакцину от коронавируса хотят зарегистрировать в России в 2021 году
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"Конвидеция": Китайскую вакцину от коронавируса хотят зарегистрировать в России в 2021 году

12:45:388/4/2021Фото: pixabay
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Ее будут производить на экспорт в другие страны.

Вакцину из Китая начнут производить в России
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Регистрация китайской вакцина от коронавируса «Конвидеция» может начаться уже в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Петровакс", которая реализует совместный российско-китайский проект по производству вакцины.

- Вакцина помимо Китая уже одобрена регуляторами и применяется для массовой вакцинации населения в Китае, Мексике, Пакистане, Венгрии и Киргизии. Что касается России, то в ноябре 2020 года компания "Петровакс" подала пакет документов в Минздрав РФ на регистрацию вакцины. Сейчас "Конвидеция" находится в процессе регистрации. Мы ожидаем решение Минздрава РФ в этом году, - сообщил официальный представитель "Петровакс".

После регистрации компания начнет делать препарат на собственном производстве и экспортировать в другие страны.

- Вакцина будет производиться по технологии полного цикла готовой лекарственной формы на нашем предприятии в Московской области, включая все стадии производственного цикла - формуляцию, розлив, упаковку, контроль качества. Субстанцию для вакцины будет поставлять компания Cansino, - добавили в компании.

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