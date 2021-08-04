"Конвидеция": Китайскую вакцину от коронавируса хотят зарегистрировать в России в 2021 году

Регистрация китайской вакцина от коронавируса «Конвидеция» может начаться уже в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Петровакс", которая реализует совместный российско-китайский проект по производству вакцины.
- Вакцина помимо Китая уже одобрена регуляторами и применяется для массовой вакцинации населения в Китае, Мексике, Пакистане, Венгрии и Киргизии. Что касается России, то в ноябре 2020 года компания "Петровакс" подала пакет документов в Минздрав РФ на регистрацию вакцины. Сейчас "Конвидеция" находится в процессе регистрации. Мы ожидаем решение Минздрава РФ в этом году, - сообщил официальный представитель "Петровакс".
После регистрации компания начнет делать препарат на собственном производстве и экспортировать в другие страны.
- Вакцина будет производиться по технологии полного цикла готовой лекарственной формы на нашем предприятии в Московской области, включая все стадии производственного цикла - формуляцию, розлив, упаковку, контроль качества. Субстанцию для вакцины будет поставлять компания Cansino, - добавили в компании.