"Касса закрылась прямо перед носом": Справку в РКЦ для продажи квартиры 2 недели не может получить риелтор из Бердска

Графиком и работой РКЦ недовольна жительница Бердска Светлана Иванова. По словам горожанки, помимо ожидания своей очереди, люди сталкиваются с хамским отношением сотрудников. Ужасы ожидания Светлана Иванова испытала на себе лично. Она вместе со своей клиенткой порядка 14 дней дней не могла получить заветную справку для продажи квартиры.
- Я хожу в РКЦ с пожилым человеком. Примерно с 20-х чисел июля мы не можем взять справку. Именно в конце июля у бухгалтеров начисления начались. Сказали, что в это время никого не принимают. Так мы дошли до самих паспортистов. Вчера мы снова с моей 70-летней клиенткой явились в РКЦ. Женщина приехала из Академгородка и отпросилась с работы для того, чтобы получить справку. Простояли мы в очереди с 10:30 до 12:00. Практически последними зашли внутрь и тут выяснилось, что у них обед. Касса закрылась прямо перед носом. Я объяснила ситуацию кассиру и сказала: "Ну пожалуйста. Будьте любезны, войдите в положение. У клиентки умерла мама, ей нужно продать квартиру и забрать справку, но прежде нужно произвести оплату у вас. Мы катаемся к вам уже очень давно". В ответ я получила лишь: "Я что вам здесь по 12 часов сижу и не могу встать с места?". После этих слов перед нами опустили шторку, - поделилась своей историей Светлана с "Курьер. Среда. Бердск"4 августа.
Как заметила Светлана в графике работы на двери РКЦ не указано время обеда. Кассир на это заявила, что ее обед помечен на отдельном листе.
- В расписании написано, что они работают с 8:00 до 17:00 без обеда. Бумажка с обедом кассира находилась в обслуживаемом окошке, то есть там, где сотрудник сидит. Мы то в очереди на улице стояли! Откуда мы могли видеть эту бумажку?- возмущенно произнесла Иванова.
Таким образом, Светлана со своей клиенткой так и не смогла произвести оплату и попасть к бухгалтеру. Теперь риелтор намерена произвести оплату в другом месте.
- Бухгалтерия тоже кстати работает вообще смешно: во вторник, среду, четверг с 08:30 до 10:00. В огромных очередях стоят бабульки щупленькие, худенькие . Рядом только одна лавочка. Они же порядочные и приходят тогда, когда им поступают начисления, а кассиры говорят, что они "прутся" в один день. Нам тоже такое сказали. Я ответила: "Простите. Я к вам пришла в первый раз. Откуда я знаю про ваши вторники, когда нужно приходить, когда нельзя и многие другие вещи. Вы без конца не работаете,- отметила риелтор, которая не смогла произвести оплату.
Директор ООО "РКЦ" Бердска Евгений Гофман отрицал хамства кассира. Евгений заявил, что на обед сотрудница пошла по закону. Работает она одна и с 8 часов утра. Руководитель учреждения подтвердил, что в 20-х числах бухгалтерия производит начисления и с населением не работает. Работа возобновляется примерно 5 числа каждого месяца в зависимости от выходных. Также стало известно, что обед кассира включат в расписание работы РКЦ на двери.