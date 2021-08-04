Сибирячка обвинила врача поликлиники Новосибирска в домогательствах во время УЗИ

26-летняя жительница Новосибирска Светлана (имя изменено) обратилась к врачу по поводу температуры и болезненного состояния. Она также прошла УЗИ брюшной полости, после чего ей рекомендовали пройти и УЗИ по гинекологии. Она записалась на 7.30 утра и в назначенное время пришла на прием. Врач был в кабинете один, предложил ей кофе. После этого он сказал ей раздеваться и пригласил на кушетку. Во время исследования, по словам девушки, он извинился за столь ранний прием и подарил пациентке розу. Во время гинекологического исследования доктор, по словам Светланы, предложил закинуть ногу ему на плечо. А в завершении всех манипуляций начал вытирать салфетками ее гениталии и попросил разрешения их поцеловать. Женщину это возмутило, она отдала ему за исследование тысячу рублей и убежала из кабинета.
Уже дома она рассказала обо всем своему молодом человеку и он предложил вызвать полицию. Стражи порядка отметили, что это первое подобное заявление на врача и доказать что-то вряд ли получится.
Сам же врач говорит, что ничего того, о чем рассказывает пациентка, не было и его просто оговаривают.
— Молодой человек позвонил мне, орал и оскорблял, назвал меня маньяком. Я спросил, что это всё из-за тысячи рублей? Он сказал: «Ты больше отдашь». Я сказал: «Приходите, забирайте свою тысячу». Это всё, что я сказал. Зачем мне нужна вся эта ситуация?! Я женат, я отец и дед. Я просто работал, просто смотрел. А он мне говорил, что пойдет к главному, я сказал: «Идите, куда вам надо». Зачем они это делают? Может, хотят с меня денег каких-то получить. Что я сделал? Я ж не предлагал ей секс. Забрасывать ногу на плечо я ей не предлагал, подушка у меня была. Когда смотришь яичники, то нужно подкладывать либо подушку, либо кулаки под таз. У меня специальная подушка для щитовидки и для этого, - сообщил врач порталу НГС.
В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по данном факту.