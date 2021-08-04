Билл Гейтс теперь холост: Миллиардер развелся с Мелиндой 2 августа 2021

Билл и Мелинда Гейтс 2 августа официально развелись после 27 лет брака. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на материалы суда.
Почему так произошло и что стало причиной для отказа от супружеской жизни с богатейшим человеком мира, Мелинда объяснила просто. Якобы их отношения больше не могут развиваться и в них нет дальнейшего роста.
При этом The Wall Street Journal намекает на то, что на самом деле причина развода может крыться в дружбе Билла Гейтса с финансистом Джеффри Эпштейном. Вроде бы что тут страшного и как подобное общение может привести к разрушению брака? Но все не так просто. Дело в том, что Эпштейн был обвинен в склонении несовершеннолетних к проституции на своих вечеринках. Поэтому Миранда была против контакта Гейтса с финансистом, но Бил продолжал коммуникацию, прикрываясь тем, что налаживает связи по вопросу благотворительности.
О начале бракоразводного процесса Гейтсы объявили еще в мае. За это время Мелинда получила в свое пользование акции на сумму более 3 млрд долларов.
Что касается фонда Гейтсов Bill & Melinda Gates Foundation, который занимается благотворительностью, то пока изменений в его управлении не предвидится. Но если в течение двух лет Мелинда поймет, что работать с экс-супругом ей дискомфортно, то она выйдет из руководящего ядра и получит деньги на собственное дело.