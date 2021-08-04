Кому нужно обязательно поставить повторную прививку от коронавируса и когда закончится пандемия - ответы академика РАН Колесникова
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Кому нужно обязательно поставить повторную прививку от коронавируса и когда закончится пандемия - ответы академика РАН Колесникова

3:49:388/4/2021,Валерия НипомнящаяФото: Стоп-кадр видео
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Ученый опроверг слух, что если количество антител после вакцинации или болезни уменьшилось, то человек перестает быть защищен. Он отметил, то в клетках остается память, и когда в организм попадает инфекция, вырабатываются новые антитела.

Доктор наук считает, что сначала нужно обеспечить коллективный иммунитет, а потом думать о повторной вакцинации
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Колесников рассказал кому нужно повторно вакцинироваться от COVID-19.

30 июня в нашей стране стартовала кампания по ревакцинации от коронавируса. В Минздраве уточнили, что поставить еще одну прививку можно любым из зарегистрированных в России препаратов. Вакцинироваться необходимо раз в шесть месяцев, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет.

В интервью академик рассказал нужна ли ревакцинация и можно ли использовать для неё другие препараты.

- Ревакцинация не слишком поддерживается ВОЗ. Доказательств, что нужно прививаться каждые полгода, нет. Государство так хочет перестраховаться, - сказал он.

Однако, по его словам, первый цикл вакцинации всё же нужно пройти, чтобы обезопасить себя и окружающих. Доктор наук считает, что сначала нужно обеспечить коллективный иммунитет, а потом думать о повторной вакцинации.

Ученый привел в пример Францию, где запретили посещать массовые мероприятия, кино, кафе без так называемого «сертификата здоровья». После этого заявления президента страны записались на прививку более миллиона человек по сравнению с 40-ка тысячами в день ранее. Он уверен, что обязательно должны делать прививку те, кто работает в сфере услуг и контактирует с людьми.

Также он ответил на вопрос, насколько безопасен «Спутник» по сравнению с зарубежными вакцинами.

- Сравнивали осложнения от четырёх других вакцин, включая китайскую. «Спутник» занимает четвертое место из них по количеству осложнений. Вакцина проверена, а технология производства отработана. Поэтому нельзя говорить, что она вызывает больше осложнений, чем зарубежные препараты.

По его словам, «Спутник» отличается тем, что в нем содержится два аденовируса. В первую прививку в организм вводится один, во вторую – другой, чтобы они не конкурировали. Вакцина показывает 92 % эффективности.

Академик сообщил, что для ревакцинации можно выбирать любой препарат. Однако если на первую прививку была повышенная реакция, вторая должна делаться с осторожностью.

Также Колесников отметил, что большое количество антител не является показателем сильного иммунитета.

- Сейчас стало модным мериться количеством антител, но они не являются показателем иммунитета, и это признали многие ученые и ВОЗ. Наличие антител свидетельствует о том, что организм среагировал на болезнь или на вакцину, но защитят они или нет, можно проверить только с помощью исследований конкретного человека, - добавил профессор.

Ученый опроверг слух, что если количество антител после вакцинации или болезни уменьшилось, то человек перестает быть защищен. Он отметил, то в клетках остается память, и когда в организм попадает инфекция, вырабатываются новые антитела.

Доктор наук объяснил, почему возникают новые штаммы вирусной инфекции. По его словам, каждый вирус приспосабливается к тем условиям, в которых живёт всего за несколько дней. Он быстро размножается, в его копиях меняются какие-то части, в итоге может появиться разновидность, в которой есть другие белки.

- Например, индийский штамм быстрее проникает в клетки, и быстрее развиваются последствия болезни. Если раньше вирус поражал взрослых и пожилых людей, то сейчас он начал захватывать более молодых. Нынешние вакцины способны бороться с новыми штаммами. Но никто не гарантирует, что через три-пять лет не возникнет такая разновидность инфекции, на которую существующие вакцины не подействуют, - сказал Колесников.

Академик считает, что после успешного завершения вакцинации коронавирус станет сезонным, как и все респираторные инфекции.

- Мы и раньше жили с четырьмя коронавирусами, и теперь к ним добавился ещё один. Хуже всего будет, если он уподобится вирусам гепатита или ВИЧ и поселится в организме человека, став хроническим. Единственный путь предотвратить это — вакцинация, - отметил он.

Снятие ограничений зависит от темпов прививочной кампании, заключил ученый.

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