Еврокомиссия не признает российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"

Представитель Еврокомиссии на днях заявил, что их признание ковид-сертификата республики Сан-Марино, где широко использовался "Спутник V", не означает одобрения в ЕС этой российской вакцины. Он отметил, что каждая страна должна сама решать, признавать ли сертификаты, выданные привитым российской вакциной.
- Еврокомиссия не одобряла никаких вакцин путем принятия решения об эквивалентности ковид-сертификатов. В отношении вакцины "Спутник V" сертификат вакцинации Сан-Марино будет действовать на тех же условиях, что и цифровой ковид-сертификат ЕС: от каждой из стран - членов Евросоюза теперь зависит, отменять ли на своей территории санитарные ограничения для лиц, которые имеют европейские сертификаты о вакцинации препаратами, не имеющими разрешения для использования на рынке Евросоюза, - сообщил собеседник агентства.
В Еврокомиссии также напомнили, что получение ковид-сертификата ЕС не является предварительным условием для въезда в ЕС и не заменяет наличия въездного документа, например визы.