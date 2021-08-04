Еврокомиссия не признает российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"
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Еврокомиссия не признает российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"

1:47:018/4/2021Фото: pixabay
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Представитель Еврокомиссии уточнил, что каждая из стран ЕС должна самостоятельно принимать решение, признавать ли на своей территории эти сертификаты, выданные привитым "Спутником V".

Евросоюз все еще не признает российскую вакцину

Представитель Еврокомиссии на днях заявил, что их признание ковид-сертификата республики Сан-Марино, где широко использовался "Спутник V", не означает одобрения в ЕС этой российской вакцины. Он отметил, что каждая страна должна сама решать, признавать ли сертификаты, выданные привитым российской вакциной.

- Еврокомиссия не одобряла никаких вакцин путем принятия решения об эквивалентности ковид-сертификатов. В отношении вакцины "Спутник V" сертификат вакцинации Сан-Марино будет действовать на тех же условиях, что и цифровой ковид-сертификат ЕС: от каждой из стран - членов Евросоюза теперь зависит, отменять ли на своей территории санитарные ограничения для лиц, которые имеют европейские сертификаты о вакцинации препаратами, не имеющими разрешения для использования на рынке Евросоюза, - сообщил собеседник агентства.

В Еврокомиссии также напомнили, что получение ковид-сертификата ЕС не является предварительным условием для въезда в ЕС и не заменяет наличия въездного документа, например визы.

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