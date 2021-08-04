Кто такие антиваксеры в России и в мире, и чего они добиваются
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Кто такие антиваксеры в России и в мире, и чего они добиваются

1:44:158/4/2021Фото: pixabay
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Отношение к вакцинации в нашей стране сейчас приобрела поистине Гамлетовские масштабы. И если принцу датскому решать свои проблему приходилось самостоятельно, то сомневающимся по поводу прививок активно помогают извне.

Вакцинация против коронавируса нужна
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Ставить прививку или нет, чаще всего задаются вопросом россияне. Отношение к вакцинации в нашей стране сейчас приобрела поистине Гамлетовские масштабы. И если принцу датскому решать свои проблему приходилось самостоятельно, то сомневающимся по поводу прививок активно помогают извне.

Как это происходит и почему вообще мнения людей разделились, и кто-то идет на вакцинацию без проблем, а кто-то активно агитирует население отказаться от такого типа медицинского воздействия? Давайте попробуем разобраться.

Истоки антивакцинаторства

На самом деле, история с вакцинами имеет древние корни. И завязался спор далеко не "вчера". Ситуация с прививками накалилась как только Эдвард Дженнер разработал в начале XIX вакцину от оспы. В то время противостояние базировалось на религиозной почве. Но постепенно составляющая веры отошла на второй план, и антипрививочники начали заявлять о самых разных негативных аспектах вакцинации.

И чем больше видов прививок появлялось, тем антиваксеры выступали активнее. Так, в 1879 году даже появилось Американское общество антивакцинации, а несколькими годами ранее в 1866 году в Великобритании была зарегистрирована Национальная лига антивакцинации.


Современное положение дел

В современном обществе данная тенденция не потеряла актуальности. Можно даже сказать, стала еще более острой проблемой. В том числе в нашей стране. Тут даже стоит добавить, что в 2016 году проводилось исследование в 67 странах мира по вопросу отношения к прививкам. И результаты показали, что в России недоверие развито достаточно сильно. Понять это можно даже по тому, что с каждым годом появляется все больше мамочек, которые отказываются ставить детям текущие календарные прививки. И стандартные полиомиелит и АКДС становятся причиной для спора на дворовых площадках.

С приходом пандемии коронавируса активность антиваксеров увеличилась. Постулаты, на которых они базируются, остаются прежними:
- прививка испытывалась недостаточно долго;
- это все заговор фармацевтов и государства, никакой защиты прививка не приносит;
- последствия от прививки гораздо более тяжелые, чем от самой болезни;
- человек вправе сам решать, что ему делать с собственным телом, поэтому обязательная вакцинация - это нарушение прав.

После такого перечня достаточно сложно остаться равнодушным и не посмотреть в сторону "укола" с недоверием. Но в этом и заключается цель деятельности антиваксеров - заронить семя сомнения.

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