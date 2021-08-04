Ситуация с коронавирусом в Америке совсем скоро ухудшится, заявил Байден

Президент США Джо Байден во вторник, выступая в Белом доме, сообщил, что ситуация с новой волной коронавируса, вызванной распространением штамма "дельта", в ближайшее время ухудшится, прежде чем вновь нормализоваться.
- Этот вариант (штамм "дельта") очень сильно отличается от того, с чем мы имели дело ранее. Он очень легко распространяется, и он вызывает новую волну случаев заражения. В настоящий момент на него приходится более 80% всех случаев заражения COVID-19 в США. Эксперты говорят нам, что количество случаев заражения будет расти в следующие недели. Это в целом трагедия, которую можно было предотвратить, и ситуация ухудшится, прежде чем стать лучше, - сказал Байден.
Также он отметил, что новая волна отличается от предыдущих – сейчас в Америке есть средства, помогающие избежать роста случаев заражения.