Ситуация с коронавирусом в Америке совсем скоро ухудшится, заявил Байден
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Ситуация с коронавирусом в Америке совсем скоро ухудшится, заявил Байден

1:48:598/4/2021Фото: pixabay
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Но у страны есть средства, чтобы избежать роста числа заражений.

Байден обеспокоен ситуацией с коронавирусом в США
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Президент США Джо Байден во вторник, выступая в Белом доме, сообщил, что ситуация с новой волной коронавируса, вызванной распространением штамма "дельта", в ближайшее время ухудшится, прежде чем вновь нормализоваться.

- Этот вариант (штамм "дельта") очень сильно отличается от того, с чем мы имели дело ранее. Он очень легко распространяется, и он вызывает новую волну случаев заражения. В настоящий момент на него приходится более 80% всех случаев заражения COVID-19 в США. Эксперты говорят нам, что количество случаев заражения будет расти в следующие недели. Это в целом трагедия, которую можно было предотвратить, и ситуация ухудшится, прежде чем стать лучше, - сказал Байден.

Также он отметил, что новая волна отличается от предыдущих – сейчас в Америке есть средства, помогающие избежать роста случаев заражения.

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