Как не пропустить космический звездопад Персеиды в августе 2021 года: Дата и подробности космособытия

Один из самых известный, красивых и интенсивных звездопадов - метеорный поток Персеиды, ежегодно проходит в конце июля и первой половине августа. 2021 год не стал исключением.
Этот метеорный поток назван так, поскольку он появляется на небе после его формирования в созвездии Персея. Это очень древнее явление и первые упоминания о нём содержатся ещё в древних летописях Китая.
В этом году начало метеорного потока было зафиксировано 17 июля, а самые последние редкие метеоры можно будет увидеть 24 августа.
Пик звездопада - самая красивая ночь - выпадет на темное время суток с 12 на 13 августа. Астрономы говорят, что в эту ночь интенсивность метеорного потока будет составлять от 100 до 150 падающих метеоров.
В начале и в конце звездопады за 1 час обычно можно увидеть один или два падающих метеора.
Скорость падения их их составляет 210000 км за один час, а вспыхивать метеоры начинают на высоте 70 км над поверхностью земли. Самые крупные метеоры при сгорании оставляют на небе яркие полоски.
Для наблюдения лучше всего подойдёт время с 3:00 ночи до 4:00 утра по вашему местному времени, а место для наблюдения подойдёт любое, которое удалено от города и его огней. Оптических приборов для наблюдения не потребуется, падающие метеоры будут прекрасно видны невооружённым глазом.