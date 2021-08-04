В Бердске 8-летний ребенок пробежался босиком по золе от костра и попал в больницу

В минувший понедельник, 2 августа, в Бердске пострадал ребенок. Как сообщили в отделе надзорной деятельности по городу, 8 –летний ребенок пробежался по горячей золе, которая еще не успела остыть после костра. В итоге, он получил ожог 1% тела – у него обожжена нога. К счастью, ему вовремя оказали необходимую помощь.
А двумя днями ранее ожоги получил взрослый мужчина. Он занимался розжигом мангала и пролил специальную жидкость, в результате чего она воспламенилась. Мужчина получил ожоги 3 и 4 степени.