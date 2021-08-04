Почему дядя Олег жестоко избил проводом от чайника 7-летнего Тимура в Новосибирске, выяснит прокуратура региона

Инцидентом с избиением 7-летнего Тимура в Новосибирске заинтересовалась прокуратура региона.
- Прокуратура области поручила проверку районному прокурору. Будет проверена работа органов системы профилактики правонарушений, а также дана оценка соблюдению прав ребёнка и действиям лица, причинившего ему телесные повреждения, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" официальный представитель прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин сегодня, 4 августа.
Также стало известно, что прокуратура проверит исполнение органами (учреждениями) системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка, даст принципиальную правовую оценку действию лица, причинившего ребенку телесные повреждения.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сожитель родной тети жестоко избил проводом от чайника ребенка. Сейчас на лице и теле мальчика виднеются ужасные красные следы.
Впервые информацию о насилии над ребенком разместил в социальных сетях сосед семьи. Он прогуливался во дворе и заметил на мальчике побои.
- Я 19 лет являюсь тренером. Детей знаю "от" и "до". Для меня это был просто шок! Когда я у Тимура вчера, 3 августа спросил кто это с ним сделал, он ответил, что дядя Олег. Потом я уже у ребят узнал, что Олег является сожителем сестры матери Тимура,- рассказал Иван Иванов (имя героя изменено - прим. ред.)
Как отметил Иван, в его детстве от старших получали все, но не до такой степени. Сейчас у Ивана тоже есть сын. Молодой человек выступает категорически против любого насилия.
- Моя челюсть отвалилась в прямом смысле этого слова. Просто взглянув на следы побоев, я сделал вывод, что они наносились просто, куда попало и как попало. Шрам даже есть возле глаза. А если бы выбил? Что должен натворить ребенок, чтобы заслужить такие наказания? - недоуменно произнёс новосибирец.
Иван сообщил полицейским и сотрудникам ПДН ситуацию с Тимуром. С матерью ребенка провели беседу. По наблюдениям Иванова, при первом взгляде на мать несовершеннолетнего, невозможно предположить, что в семье происходят какие-то проблемы.
- Я вчера ее увидел. Не сказал бы, что у них какая-то беда, но во дворе говорят, что она любит выпить. Помимо Тимура у нее есть еще один ребенок,- отметил молодой отец.
Предположительной причиной чудовищного избиения маленького Тимура является неосторожность ребенка при игре на улице с палкой. Не так давно, по рассказам людей, проживающих в округе, Тимур стоял около стены и бил по ней палкой. К нему подошел еще один мальчик по имени Тимофей. Не увидев его, Тимур "зарядил" мальчонке в глаз. У того образовался синяк. Родители Тимофея приходили к матери Тимура разбираться. Возможно, что сожитель тети Тимура именно таким образом, то есть с помощью шнура от чайника и решил разобраться со своим будущим племянником. Среди соседей просачивается информация, что злосчастному дяде Олегу всего 21 год.
- Тимур очень жизнерадостный мальчишка. Не сказал бы, что он прям хулиган, но у него, как и у любого человека, есть косяки. Мамаше этого славного мальчишки хочется сказать: ни один мужчина не достоин того, чтобы твой сын терпел такое! - заявил неравнодушный Иван.