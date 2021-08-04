Вакцину "Спутник Лайт" пообещали привезти в Новосибирскую область огромной партией

Первый заместитель главы региона Юрий Петухов дал поручение нарастить темпы вакцинации от коронавируса и максимально использовать выездные формы вакцинирования трудовых коллективов. Регион также ждет новые поступления вакцины в ближайшее время.
На прошедшем селекторном совещании замминистра здравоохранения области сообщила, что общее количество вакцинированных первым компонентом в регионе уже превысило 581 тысячу человек, завершили полный курс вакцинации (с учетом вакцинированных «Спутник Лайт») – более 493 тысяч жителей региона. В Новосибирскую область в общей сложности поставлено 673 573 дозы вакцины, из них в июле – более 145 тысяч доз. Кроме того, заместитель министра отметила, что в ближайшее время в регион также ожидаются крупные поставки вакцины.
Также в регионе развернуто 97 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области, из них 42 в городе Новосибирске и 55 в Новосибирской области, а также 23 мобильных пункта на территории города и 9 мобильных пунктов в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.
В завершение совещания Юрий Петухов дал поручение развернуть работу с предприятиями, которые уже давали заявки на вакцинацию своих сотрудников.