Вакцину "Спутник Лайт" пообещали привезти в Новосибирскую область огромной партией
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Вакцину "Спутник Лайт" пообещали привезти в Новосибирскую область огромной партией

3:16:508/4/2021Фото: пресс-служба правительства региона
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Первый замгубернатора дал поручение наращивать темпы вакцинации.

В правительстве НСО прошло селекторное совещание
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Первый заместитель главы региона Юрий Петухов дал поручение нарастить темпы вакцинации от коронавируса и максимально использовать выездные формы вакцинирования трудовых коллективов. Регион также ждет новые поступления вакцины в ближайшее время.

На прошедшем селекторном совещании замминистра здравоохранения области сообщила, что общее количество вакцинированных первым компонентом в регионе уже превысило 581 тысячу человек, завершили полный курс вакцинации (с учетом вакцинированных «Спутник Лайт») – более 493 тысяч жителей региона. В Новосибирскую область в общей сложности поставлено 673 573 дозы вакцины, из них в июле – более 145 тысяч доз. Кроме того, заместитель министра отметила, что в ближайшее время в регион также ожидаются крупные поставки вакцины.

Также в регионе развернуто 97 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области, из них 42 в городе Новосибирске и 55 в Новосибирской области, а также 23 мобильных пункта на территории города и 9 мобильных пунктов в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.

В завершение совещания Юрий Петухов дал поручение развернуть работу с предприятиями, которые уже давали заявки на вакцинацию своих сотрудников.

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