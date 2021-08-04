Проводом от чайника избил 7-летнего Тимура сожитель мамы в Новосибирске. Новые подробности инцидента

Стало известно кто избил проводом от чайника 7-летнего Тимура в Новосибирске.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" ранее, впервые о ссадинах мальчика стало известно соседу, увидевшему несовершеннолетнего во дворе Заельцовского района. Молодой человек подозвал к себе Тимура и спросил, что у него случилось. В ответ он получил лишь фразу: "Это меня дядя Олег". Расспросив других жителей округи, соседу стало известно, что дядя Олег является сожителем родной тети Тимура. По словам неравнодушного новосибирца, когда он увидел мальчика в таком состоянии, то испытал шок.
- Моя челюсть отвалилась в прямом смысле этого слова. Просто взглянув на следы побоев, я сделал вывод, что они наносились просто, куда попало и как попало. Шрам даже есть возле глаза. А если бы выбил? Что должен натворить ребенок, чтобы заслужить такие наказания? - недоуменно произнёс молодой человек.
Новосибирец по факту противоправного деяния написал заявление в полицию.
Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в ГУ МВД по Новосибирской области сегодня, 4 августа, заявление по факту нанесения телесных повреждений малолетнему 2013 года рождения принято.
- Заявление зарегистрировано в установленном порядке в Книге учёта заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) отдела полиции № 3 "Заельцовский" управления МВД России по городу Новосибирску. На место незамедлительно прибыли инспекторы ПДН. Информация по данному факту незамедлительно была передана в отдел опеки и попечительства администрации Центрального округа. Предварительно установлено, что противоправные действия в отношении ребенка были совершены сожителем матери несовершеннолетнего,- прокомментировали в главном управлении МВД региона.
Также стало известно, что в отношении матери, состоявшей на учете в ПДН, как неблагополучный родитель, составлен административный протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. Проведена профилактическая беседа. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в СУ СК России для принятия решения.
В следственном комитете по Новосибирской области произошедшую ситуацию прокомментировали так:
-В настоящее время ребенок помещен в центр для реабилитации несовершеннолетних "Виктория". Мальчик проживал с 27-летней матерью, 4-летним братом и 35-летним сожителем матери, который со слов ребенка причинил ему телесные повреждения. Следователем в настоящее время производится опрос потерпевшего с участием педагога и психолога с целью установления полной картины произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. Выясняются причины и условия, способствовавшие происшествию,- заявили в СК.
Напомним, что делом о 7-летнем Тимуре заинтересовалась и прокуратура. Ведомство проверит исполнение учреждениями системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка. Даст принципиальную правовую оценку действию лица, причинившего ребенку телесные повреждения.