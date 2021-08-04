Преимущества покупки авиабилетов в Турцию: как выбрать дешевые авиабилеты в онлайн-режиме и к чему присмотреться
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Преимущества покупки авиабилетов в Турцию: как выбрать дешевые авиабилеты в онлайн-режиме и к чему присмотреться

3:19:358/4/2021Фото: avia.tripmydream.com
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Турция — одна из самых популярных стран для отдыха в кругах наших соотечественников.

Турция
Дешевые авиабилеты в онлайн-режиме

Это можно объяснить сразу несколькими причинами: доступность в плане денег, высокий уровень сервиса и относительная близость расположения. Отправляясь на курорт, не хочется себя ничем ущемлять, а хочется отдохнуть на полную. Так что денег на отдых уходит очень много. Чтобы сэкономить приличную сумму, можно найти дешевые билеты. Посмотрим, как это сделать.

Итак, чтобы относительно недорого приобрести билеты в Турцию, стоит воспользоваться специализированным сайтом: https://avia.tripmydream.com/country/turkey, который является отличным агрегатором для поиска наиболее выгодных и бюджетных для туристов вариантов билетов по самым различным направлениям. Отдохнуть на море сегодня достаточно просто, если приобрести билет с открытой датой и поехать исключительно тогда, когда будет такая возможность. Правда, стоит учитывать тот факт, что билеты с открытой датой все-таки обойдутся немного дороже, чем срочные.

Золотые правила поиска дешевых билетов в Турцию

Каких-то особых секретов, которыми владеют только избранные, в покупке выгодных билетов на самолет до Турции, нет. Зато есть три обычных, стандартных правила, которые помогут сэкономить и это:


  1. Поиск лучше осуществлять не на самом сайте конкретной авиакомпании, так как там всегда предложения дороже, а на больших поисковиках, вроде СкайСканера или Аviasales. Это сайты-агрегаторы, на которых поиски ведутся сразу на сотнях сайтах разных авиакомпаний, а в результаты поиска отправляют самые дешевые варианты. Плюс ко всему выдаются и билеты на чартерные рейсы.
  2. Поиск билетов начинать за 2-3 месяца до предполагаемой даты вылета. Покупка тоже должна быть раньше срока на 1-2 месяца. Можно приобрести горящие путевки. Их найти проще всего через сайты ЧипТрип или Турдом.
  3. Стоимость билетов на разные даты даже одного и того же месяца может сильно отличаться. Чтобы выбрать наиболее дешевые, можно воспользоваться календарем низких цен.

А еще есть закономерность такая, что билеты сразу в обе стороны обойдутся дешевле, чем в одну. Перелеты с пересадками бюджетнее, но и дольше.

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