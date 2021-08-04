Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за сутки на 4 августа
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04.08
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Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за сутки на 4 августа

3:30:258/4/2021Фото: pixabay
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За последние сутки в регионе выявили 147 новых зарпженных.

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Сегодня, 4 августа, в Новосибирской области выявили 147 новых зараженных коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по противодействию инфекции. Скончались еще двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 69 лет, 74 года, 74 года и женщины в возрасте 48 лет, 59 лет, 69 лет, 70 лет, 83 года, 84 года, 90 лет, 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 379человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 337 пациентов, в том числе 46 детей. В отделениях реанимации находятся 338 человека. На ИВЛ – 48 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 2 205 094 теста на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 051 обращение.

Отметим, в России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

Вчера, 3 августа, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о зараженных в стране. Так, за вчерашние сутки выявили 22 010 новых заболевших. За сутки умерли 788 человек с коронавирусной инфекцией.

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