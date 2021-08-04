Сильная молитва святой Почаевской иконе Божией Матери в праздник 5 августа

Уже более 400 лет в Почаевской лавре хранится чудотворный лик Богородицы, называемый Почаевской иконой. Этот образ Богородицы его немало чудес за всю историю своего существования.
Чаше всего случались чудеса, которые приносили исцеление от тяжелых заболеваний. Эта икона помогает при лечении болезней органов зрения, вплоть до исцеления слепоты, даже врожденной.
Особым образом она покровительствует всем маленьким детям и случаи исцеления в большинстве своём происходили именно среди детей.
Также можно молиться перед данной иконой об укреплении веры, наставлении на истинный путь, об освобождении от дурных зависимостей и вредных пагубных привычек, Почаевскую икону просят о помощи в любых трудных делах и исцеление тяжелых болезней. У иконы просят справедливости и защиты от врагов.
Известно, что просить об исцелении может не только сам больной, но и его родственники. Молитвы данному образу можно читать и лёжа, если человек очень болен и не может вставать или опускаться перед ней на колени.
Довольно часто перед этим образом богородицы просят о сохранении семьи, об устранении ссор и недопонимания между супругами, а также между невестками и свекровями.
Молитва