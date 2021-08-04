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Как коронавирус влияет на беременность: Все ответы начмеда ЦГБ Бердска Рэма Волкова

5:21:348/4/2021,Валерия НипомнящаяФото: Стоп-кадр видео
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Рэм Волков рассказал, как лечат беременных при ковиде, можно ли им вакцинироваться и как повлиял вирус на рождаемость и бесплодие.

Волков призывает женщин вакцинироваться от опасной инфекции

В Новосибирской области более 1300 беременных переболели коронавирусом. Они находятся в группе риска из-за нагрузки на организм и сниженного иммунитета. Об этом рассказал главный акушер-гинеколог региона Рэм Волков в группе правительства Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, организм женщины всегда ослаблен во время беременности. Если к этому состоянию присоединится коронавирус, последствия могут быть плачевными.

- Иммунитет беременной женщины ослаблен из-за ребёнка. Стоит понимать, что плод чужероден для неё на 50%, ведь остальной процент – это гены отца. Все хронические заболевания, такие, как цистит, молочница, перинефрит, могут обостриться в этот период. Коронавирус может усилить эти процессы, - сообщил Волков.

Главный гинеколог области рассказал, что заразившимся ковидом беременным назначают противовирусную терапию в первые 3-5 дней. Доза лекарства и метод лечения подбирается очень тщательно, исходя из анализов будущей мамы.

- Все международные руководства и наши специалисты считают, что использование интерферонов возможно при беременности. Они не воздействуют на плод. Все остальные препараты, в том числе и специфические против коронавирусной инфекции, возможны к применению. Но только тогда, когда мы понимаем, что польза от использования будет выше, чем если их не применять. Если мы своевременно не прервем размножение вируса, то это может привести к более тяжелому течению заболевания, - отметил доктор.

Гинеколог подчеркнул, что если пара планирует завести ребенка, то супругам за несколько месяцев до этого необходимо пройти клиническое обследование. Как минимум сдать общий анализ крови, мочи и биохимию. Если отклонений не обнаружено, то не только будущим родителям, но и всем членам семьи специалисты рекомендуют вакцинироваться.

– Женщина должна пройти полную вакцинацию, у нее должна пройти менструация, и со следующего цикла она может планировать наступление беременности. Что касается вакцинирования уже беременных женщин, то у любой вакцинации есть определенный процент поствакцинальных симптомов. Беременная женщина будет себя дискомфортно чувствовать после прививки, при этом будет ограничена в приеме противовоспалительных и жаропонижающих препаратов из-за беременности, – отметил Волков.

Врач добавил, что женщина может поставить прививку уже во время беременности. Опасности плоду или матери не грозит. Однако лучше делать это после первого триместра.

– Объясняется это тем, что женщина после 13-ти недель беременности может спокойно использовать парацетамол, если после прививки поднимется температура, а также антигистаминные препараты, которые уже не будут оказывать влияния на развитие плода. Потому что все основные органы ребенка закладываются в период до 12-ти недель, и вот в это время вакцинация, конечно, не желательна, – пояснил он.

Также акушер ответил на вопрос о том, может ли инфицированная беременная заразить своего ребенка.

— Точных данных нет. Но 70–80% мировых статей говорят, что вертикального пути передачи нет. То есть через плаценту вирус не проходит. И заражение, как правило, происходит постнатально — после рождения. Или из-за того, что мама выдыхает его, или вирус просто был в воздухе, - сказал Волков.

В июле Минздрав привел данные о том, что COVID-19 может отрицательно влиять на женскую и мужскую репродуктивную систему. Врач рассказал, увеличился ли риск бесплодия от инфекции. Он ответил, что последние два года количество беременных не снижалось.

— Однозначных данных по бесплодию нет. Отсматривая другую контрольную точку — у нас количество бесплодных пар не увеличилось. Рождаемость резко не пошла ко дну, - заявил он.

Акушер-гинеколог заключил, что в это непростое время нужно очень внимательно и аккуратно планировать беременность и обязательно посещать врачей.

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