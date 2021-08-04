Водитель автобуса скончался прямо за рулем в Барнауле

Серьезное ЧП произошло вчера, 3 августа в Барнауле. Там утром водитель служебного автобуса скончался прямо за рулем. В этот момент он перевозил пассажиров – в салоне находились еще три человека. Двое из них получили травмы.
Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», умершим водителем оказался 54-летний мужчина. Он, управляя автомобилем «Луидор», съехал с дороги и наехал на опору ЛЭП. Мужчина скончался на месте происшествия.
Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.