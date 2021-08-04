Сильный ритуал в Новолуние 8 августа 2021 на улучшение благосостояния и удачу в делах

Все знают, что в такие положения луны, как в полнолуние и новолуние, очень широко пользуются популярностью различные ритуалы на улучшение своей жизни, в том числе на увеличение благосостояния в доме.
Такая возможность выпадет у каждого жителя земли 8 августа 2021 года. В этот день 16:50 по московскому времени в созвездии Льва состоится обновление лунного диска, то есть произойдет новолуние.
Для того, чтобы все ритуалы, проводимые в такие пиковые состояния луны, подействовали, необходимо соблюдать ряд условий.
Просите улучшения вашего финансового состояния только в том случае, когда у вас действительно трудная ситуация и другим способом вы не можете решить свою проблему.
Любые ритуалы и обряды нужно проводить в чистом помещении. Обязательно перед наступлением новолуния наведите порядок как в доме, протрите пыль и вымойте пол, хорошо проветривайте помещение. Ваши мысли также нужны очистить от негатива, чтобы ничто не влияло на энергетику вашего посыла. Примите душ перед новолунием, наденьте чистую одежду, если ваши волосы собраны в причёску, их нужно распустить, после чего зарядиться хорошим настроением.
Самое мощное воздействие имеют ритуалы, проводимые непосредственно в пик Новолуния и следующие 3 часа после него. Расположиться необходимо в той комнате, в которую попадает обычно лунный свет.
Ритуал с рисовой крупой
Для проведения данного ритуала вам понадобится рис. Лучше покупать круглый и белый рис, красивый и чистый. Возьмите в правую руку горсть риса и наговорите на него следующие слова:
Рассыпьте рис по карманам, немного насыпьте в ваш кошелек, с которым вы ежедневно ходите. Убирать его нельзя весь месяц до следующего новолуния.
Узелки на ленте
Купите в магазине 30 сантиметров красивой атласной ленты зеленого цвета. На ней нужно по очереди завязывать 9 узелков, после завязывания каждого произносите слова:
После завязывания девятого узла сверните ленту компактно и храните в месте. где ее никто не найдет. Можно носить при себе в потайном кармашке вашей сумки или возить в бардачке машины.