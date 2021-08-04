Настя Харьковская из Бердска забрала 4-летнюю дочь от мужа-тирана

Жертва домашнего насилия бердчанка Настя Харьковская смогла забрать свою дочь от мужа-тирана Сергея. Ранее она сделать этого не могла, поскольку матери запрещали видеться с девочкой родственники Сергея и сотрудники детского сада.
Напомним, что 30-летняя многодетная мать Настя Харьковская долгое время терпела издевательства мужа. С 2016 года Сергей Харьковский, по словам Насти, неоднократно наносил ей побои, а когда девушка пыталась сбежать, то останавливал и запугивал ее. У гражданки виднелись многочисленные синяки. Шрам, который красуется до сих пор на лбу Насти, появился не без участия Сергея. Также Сергей, по словам супруги, совершал и ряд других противодеяний. Многие из них связаны с автомобилями лиц, которые якобы перешли "дорожку" Сергею. Летом 2021 года девушке с детьми удалось сбежать, но четырехгодовалая дочь осталась с Сергеем в Академгородке. Спустя несколько дней активной борьбы, матери удалось добиться, чтобы дочь жила с ней.
- Я позвонила в полицию и ПДН Советского района. Они сказали, что я вправе забрать дочь. Я пошла в садик, забрала ее и мы поспешили к выходу. Инспектор по делам несовершеннолетних позвонила мне. Мы с ней поговорили.- рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Настя вчера, 3 августа.
Отметим, что опасения девушки заключались в том, что в отношении отца проводится ряд проверок. По словам Насти, ранее он оказывал чересчур большое внимание в неблагоприятном смысле одному из ее детей.
- Считаю, что ребенок не может жить с отцом, на которого завели уголовное дело,- отметила Настя.
Как стало известно, девочка счастлива, что вновь находится с мамой.
- Она много мне рассказала об отце, как он ее подговаривал и настраивал дочку против меня,- высказалась Харьковская.
Стоит заметить, что бывшим супругам только предстоит суд. Какое же окончательное решение вынесет орган государственной власти в отношении Насти Харьковской и Сергея Харьковского - покажет время.
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