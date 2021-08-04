Похитителя 12-летней девочки все еще разыскивают в республике Алтай
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Похитителя 12-летней девочки все еще разыскивают в республике Алтай

4:47:578/4/2021Фото: pixabay
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Двое суток он держал ее в подвале своего дома.

Мужчина держал девочку в подвале

Следственный комитет по Алтайскому краю сообщил о том, что 40-летний житель Бийского района Алтайского края обвиняется в похищении человека, совершенного с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего. Мужчина целый месяц наблюдал за 12-летней девочкой, которая отдыхала в селе. Днем 31 июля он вновь увидел девочку, которая на велосипеде ехала по проселочной дороге, с силой толкнул ее, связал руки и ноги, надел на нее мешок, погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства и перевез в подвал своего дома.

Но в ночь с 1 на 2 августа он, очевидно испугавшись наказания, выпустил девочку из подвала и скрылся. По некоторым данным, мужчина может находиться на территории Республики Алтай, поскольку ранее собирался отправиться сюда для сбора трав. Как отмечалось в ориентировке МВД, подозреваемый передвигается лесами, возможно, в сторону Республики Алтай. Сейчас подросток чувствует себя нормально, а поиски похитителя продолжаются.

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04.08
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