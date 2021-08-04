Чудом выжил подросток: Превратился в груду железа ВАЗ после наезда на дерево

В Тамбовской области 3 августа произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя.
В 18:10 проезжая по улице ПМС - турбаза "Малина" Мичуринского района он не смог справится с управлением автомобилем ВАЗ-2107 и врезался в дерево. Повреждения машины настолько сильные, что удивительно, как семнадцатилетний, сидящий за рулем молодой человек, остался жив.
В результате аварии водителя с травмами доставили в медицинское учреждение ТОГБУЗ «ЦГБ Мичуринска».
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" писал, что в апреле 2021 года в Ростовской области произошло ДТП с автомобилем, в котором находились пять подростков, один их которых сидел за рулем. Все, кто находились в автомобиле погибли.