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Чудом выжил подросток: Превратился в груду железа ВАЗ после наезда на дерево

7:23:458/4/2021Фото: ОГИБДД МОМВД «Мичуринский»
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В Тамбовской области 17-летний водитель разбил отечественный автомобиль, врезавшись в дерево.

Водитель чудом остался жив и доставлен в местную больницу

В Тамбовской области 3 августа произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя.

В 18:10 проезжая по улице ПМС - турбаза "Малина" Мичуринского района он не смог справится с управлением автомобилем ВАЗ-2107 и врезался в дерево. Повреждения машины настолько сильные, что удивительно, как семнадцатилетний, сидящий за рулем молодой человек, остался жив.

В результате аварии водителя с травмами доставили в медицинское учреждение ТОГБУЗ «ЦГБ Мичуринска».

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" писал, что в апреле 2021 года в Ростовской области произошло ДТП с автомобилем, в котором находились пять подростков, один их которых сидел за рулем. Все, кто находились в автомобиле погибли.

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