Мертвым возле кладбища нашли пропавшего 19 июня мужчину под Новосибирском

Вчера, 3 августа, в Новосибирске нашли тело 37-летнего жителя деревни Издревая Андрей Тырышкин, которого волонтеры и полиция разыскивали с 19 июня. Его поисками занимались как полиция, так и волонтеры.
— Труп долго пролежал, несколько недель, при жаркой погоде, потому уже были гнилостные изменения. Его сразу же отправили на экспертизу, — пояснил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
По подозрению в убийстве уже задержан 40-летний мужчина, житель этой же деревни. Он уже неоднократно был судим - за убийство и разбой и отбывал срок в местах лишения свободы.
Также найден свидетель, который видел, как погибшего насильно посадили в машину и увезли. Расследование уголовного дела продолжается.