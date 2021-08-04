Мертвым возле кладбища нашли пропавшего 19 июня мужчину под Новосибирском
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Мертвым возле кладбища нашли пропавшего 19 июня мужчину под Новосибирском

5:01:088/4/2021Фото: Лиза Алерт
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Его тело - с признаками насильственной смерти.

Мужчина пропал еще 19 июня

Вчера, 3 августа, в Новосибирске нашли тело 37-летнего жителя деревни Издревая Андрей Тырышкин, которого волонтеры и полиция разыскивали с 19 июня. Его поисками занимались как полиция, так и волонтеры.

— Труп долго пролежал, несколько недель, при жаркой погоде, потому уже были гнилостные изменения. Его сразу же отправили на экспертизу, — пояснил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.

По подозрению в убийстве уже задержан 40-летний мужчина, житель этой же деревни. Он уже неоднократно был судим - за убийство и разбой и отбывал срок в местах лишения свободы.

Также найден свидетель, который видел, как погибшего насильно посадили в машину и увезли. Расследование уголовного дела продолжается.

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