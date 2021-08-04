Российская каратистка Анна Чернышева не будет участвовать в Олимпиаде в Токио 2021

Российская спортсменка Анна Чернышева не сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио. Как оказалось, взятый тест на коронавирус у Чернышевой оказался положительным. Турнир для Чернышевой закончился, так и не начавшись, сообщает пресс-служба Федерации каратэ России.
19-летняя уроженка Тольятти должна была начать выступление на Олимпиаде 5 августа. Чернышева была заявлена в весовой категории до 55 кг.
- Очень грустная новость пришла из Японии —наша каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде! Ее обязательный для всех участников Игр тест на Сovid-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест… Анна, в любом случае спасибо тебе за олимпийскую лицензию для России! Ты и твой тренер Александр Юдин прошли огромный путь к Играм и сделали все, что было в ваших силах. Мы понимаем, как тебе сейчас нелегко и очень хотим поддержать, всей Федерацией! – написал Олимпийский комитет нашей страны в своем профиле в Инстаграм.