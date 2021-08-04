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Ученые нашли новое средство от коронавируса

5:32:038/4/2021Фото: pixabay
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Оно не дает вирусу вызывать легочную инфекцию.

Найдено новое средство от ковида
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В статье, опубликованной в журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, сообщается о том, что цветковое растение Nigella sativa (чернушка посевная), произрастающее в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано в будущем как новое средство против COVID-19.

Ученые выяснили, что тимохинон, активный ингредиент N.sativa, может связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2 и не давать вирусу вызывать легочную инфекцию. По мнению ученых, он также может блокировать цитокиновый шторм, который проявляется у серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Уже доказано, что тимохинон предотвращает высвобождение провоспалительных химических веществ, таких как интерлейкины. Таким образом, он может играть потенциальную роль в лечении аллергических состояний, например, астмы или экземы, а также артрита, включая ревматоидный и остеоартрит, и даже рассеянного склероза.

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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
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