Стали известны подробности гибели и подозреваемый в убийстве 41-летней Вероники Коробкиной

В Красноярске арестовали 29-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве Вероники Коробкиной. Он пока единственный подозреваемый. Тело женщины обнаружили в лесу в Березовском районе. При этом муж погибшей уверен – злоумышленников точно было больше.
Сотрудница кафе «Шанс» рассказала, где видела погибшую в последний раз. Она приехала в заведение одна была абсолютно нормальной.
- Девушка приехала к нам. По камерам посмотрели, как она вошла, где она сидела. Наискось компания парней была, они переговаривались. Потом один из них подсел к ней. Так они и остались сидеть. Она довольно долго одна сидела. А потом он к ней подошел, и она с ним осталась, - рассказа работница общепита.
В кафе погибшая приехала от подруги, причем изначально она вызвала такси домой, но по пути изменила конечную точку на кафе. А уже там ее видели в компании мужчины. С ним же, говорят посетители, она вышла из кафе и пропала.
Веронику искали больше недели. Тело женщины нашли 1 августа в лесу в Березовке. Подозреваемого задержали и предполагается, что именно он увез ее из кафе. Но вот муж, который был на вахте в день убийства, считает, что злоумышленников было трое. Следователи рассматривают версию, что убийц может быть больше. Об этом думают и знакомые погибшей. Они отзываются о ней как о доброй и семейной женщине. Вероника работала поваром, дома ее ждали любящий муж и дети, сообщает ТВК. Сейчас ведется следствие, проводятся экспертизы.