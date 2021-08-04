Стали известны подробности гибели и подозреваемый в убийстве 41-летней Вероники Коробкиной
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Стали известны подробности гибели и подозреваемый в убийстве 41-летней Вероники Коробкиной

5:37:318/4/2021Фото: скрин с видео ТВК
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29-летнего мужчину отправили под арест на 2 месяца.

29-летнего мужчин подозревают в убийстве

В Красноярске арестовали 29-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве Вероники Коробкиной. Он пока единственный подозреваемый. Тело женщины обнаружили в лесу в Березовском районе. При этом муж погибшей уверен – злоумышленников точно было больше.

Сотрудница кафе «Шанс» рассказала, где видела погибшую в последний раз. Она приехала в заведение одна была абсолютно нормальной.

- Девушка приехала к нам. По камерам посмотрели, как она вошла, где она сидела. Наискось компания парней была, они переговаривались. Потом один из них подсел к ней. Так они и остались сидеть. Она довольно долго одна сидела. А потом он к ней подошел, и она с ним осталась, - рассказа работница общепита.

В кафе погибшая приехала от подруги, причем изначально она вызвала такси домой, но по пути изменила конечную точку на кафе. А уже там ее видели в компании мужчины. С ним же, говорят посетители, она вышла из кафе и пропала.
Веронику искали больше недели. Тело женщины нашли 1 августа в лесу в Березовке. Подозреваемого задержали и предполагается, что именно он увез ее из кафе. Но вот муж, который был на вахте в день убийства, считает, что злоумышленников было трое. Следователи рассматривают версию, что убийц может быть больше. Об этом думают и знакомые погибшей. Они отзываются о ней как о доброй и семейной женщине. Вероника работала поваром, дома ее ждали любящий муж и дети, сообщает ТВК. Сейчас ведется следствие, проводятся экспертизы.

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