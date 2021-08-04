При стыковке с МКС у модуля «Наука» отказали двигатели
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

При стыковке с МКС у модуля «Наука» отказали двигатели

5:47:438/4/2021Фото: Flickr
0

Почему произошла нештатная ситуация во время стыковки, станет понятно после проведения расследования.

Неожиданно начавшие работать двигатели российского модуля могли стать причиной повреждения МКС

Во время стыковки российского модуля «Наука» с Международной космической станцией у российского объекта включились двигатели.

О последствиях инцидента можно будет говорить после тщательного исследования состояния МКС. Об этом рассказал Сергей Крикалев, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам во время интервью на «Россия-24».

- Повреждений, наверно, нет. <...> Но каждый такой цикл напряжений, он считается, он учитывается в ресурсе. От станции ничего не отломилось, могу вас успокоить. То, насколько мы нагрузили станцию, какие последствия, это сейчас будут оценивать специалисты, - сказал он.

По словам Крикалева рассмотрение причин инцидента будет проводиться обязательно. Почему произошла нештатная ситуация во время стыковки, станет понятно после проведения расследования.

- Станция - довольно деликатное устройство. Российский сегмент, американский - все сделано максимально легко. Дополнительная нагрузка вызывает нагрузку на привод солнечных батарей, на фермы, на которых все это установлено, - пояснил Крикалев.

21 июля был запущен российский модуль «Наука» с космодрома «Байконур». В четверг происходила  стыковка МКС с МЛМ "Наука".

В NASA заявили что в 19:45 по московскому времени начали работать двигатели модуля. Экипажу ничего не угрожало.

Ранее в "Курьер. Среда. Бердск" писали , что на российском сигменте МКС происходит утечка кислорода, поиск повреждений не дает должного результата.

Миллиардер Шестун пропал из тюрьмы: где его нашли
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
Женщины, рожденные под этими знаками Зодиака самые неверные
Убившего свою жену фотографа отпустили: что стало известно
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Чай — это не просто вкусный напиток: какой самый полезный
«Мечтатели с дурдома»: украинцы смело высказались о Зеленском
Вассерман: агрессивные заявления Тимановской еще не закончились
Определить приближение смерти можно при 5 признаках
мксроссийский модульзаработали двигатели
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кто остался работать в Роскосмосе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНастя Харьковская из Бердска забрала 4-летнюю дочь от мужа-тирана
5:33:19 8/4/2021
Настя Харьковская из Бердска забрала 4-летнюю дочь от мужа-тирана
Ученые нашли новое средство от коронавируса
5:32:03 8/4/2021
Ученые нашли новое средство от коронавируса
Как коронавирус влияет на беременность: Все ответы начмеда ЦГБ Бердска Рэма Волкова
5:21:34 8/4/2021
Как коронавирус влияет на беременность: Все ответы начмеда ЦГБ Бердска Рэма Волкова
Сильная молитва святой Почаевской иконе Божией Матери в праздник 5 августа
5:20:23 8/4/2021
Сильная молитва святой Почаевской иконе Божией Матери в праздник 5 августа
БердскРодившая в 14 лет от 10-летнего мальчика Даша снова беременна
5:14:41 8/4/2021
Родившая в 14 лет от 10-летнего мальчика Даша снова беременна
Российская каратистка Анна Чернышева не будет участвовать в Олимпиаде в Токио 2021
5:13:06 8/4/2021
Российская каратистка Анна Чернышева не будет участвовать в Олимпиаде в Токио 2021
Мертвым возле кладбища нашли пропавшего 19 июня мужчину под Новосибирском
5:01:08 8/4/2021
Мертвым возле кладбища нашли пропавшего 19 июня мужчину под Новосибирском
Похитителя 12-летней девочки все еще разыскивают в республике Алтай
4:47:57 8/4/2021
Похитителя 12-летней девочки все еще разыскивают в республике Алтай
Водитель автобуса скончался прямо за рулем в Барнауле
4:42:23 8/4/2021
Водитель автобуса скончался прямо за рулем в Барнауле
Годовалая девочка утонула в колесе с водой в Новосибирске
4:34:18 8/4/2021
Годовалая девочка утонула в колесе с водой в Новосибирске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской областиШесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '