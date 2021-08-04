При стыковке с МКС у модуля «Наука» отказали двигатели

Во время стыковки российского модуля «Наука» с Международной космической станцией у российского объекта включились двигатели.
О последствиях инцидента можно будет говорить после тщательного исследования состояния МКС. Об этом рассказал Сергей Крикалев, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам во время интервью на «Россия-24».
- Повреждений, наверно, нет. <...> Но каждый такой цикл напряжений, он считается, он учитывается в ресурсе. От станции ничего не отломилось, могу вас успокоить. То, насколько мы нагрузили станцию, какие последствия, это сейчас будут оценивать специалисты, - сказал он.
По словам Крикалева рассмотрение причин инцидента будет проводиться обязательно. Почему произошла нештатная ситуация во время стыковки, станет понятно после проведения расследования.
- Станция - довольно деликатное устройство. Российский сегмент, американский - все сделано максимально легко. Дополнительная нагрузка вызывает нагрузку на привод солнечных батарей, на фермы, на которых все это установлено, - пояснил Крикалев.
21 июля был запущен российский модуль «Наука» с космодрома «Байконур». В четверг происходила стыковка МКС с МЛМ "Наука".
В NASA заявили что в 19:45 по московскому времени начали работать двигатели модуля. Экипажу ничего не угрожало.
Ранее в "Курьер. Среда. Бердск" писали , что на российском сигменте МКС происходит утечка кислорода, поиск повреждений не дает должного результата.