Чудеса исцеления Почаевской иконы Божией Матери: Главные молитвы 5 августа в праздник святыни
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Чудеса исцеления Почаевской иконы Божией Матери: Главные молитвы 5 августа в праздник святыни

7:20:538/4/2021Фото: Свято-Троицкий Стефано-Махрищский монастырь
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Считается, что молитву об исцелении могут читать не только сами болящие, но и их родственники. Молитву данному образу можно читать даже лёжа, если человек сильно болен и не имеет сил встать.

Почаевская икона
Икона явила множество исцелений

5 августа во всех православных церквях и храмах пройдет празднование Почаевской иконы Богородицы. Эта икона признана чудотворной и является одной из главных святынь. Свои чудеса Почаевский образ Богородицы начал проявлять еще в 17 веке и они случаются по сей день.

Самое первое чудо исцеления случилось тогда, когда данная икона попала в Украину. Её привез туда священнослужитель из Константинополя и подарил её женщине, которая оказала ему радушный прием и была очень гостеприимной. В доме женщины икона пробыла около 30 лет, после чего она начала излучать необъяснимое свечение. Брат женщины, которой подарили икону, по имени Филипп был слеп от самого рождения, а когда узнал, что икона явила чудо свечения, начал горячо перед ней молиться. Когда мужчина закончил свою искреннюю молитву, он прозрел. После такого чудесного исцеления женщина посчитала, что не имеет права скрывать чудотворную икону и передала её в дар в Почаевскую обитель.

Второе чудо было явлено иконой в этом же роду, когда спустя несколько лет племянник этой женщины решил забрать икону из обители и повесить у себя в доме. Он мне был православным, но решил забрать икону на правах наследника. Когда это случилось, его жена тяжело заболела. Тяжёлая болезнь её не отпускала на протяжении 7 лет, пока виновник случившегося не решился на возвращение иконы в Почаевскую обитель. Как только икона была возвращена, его жена исцелилась.

Помимо указанных случаев официально задокументировано было даже воскресенье умершего ребёнка. Ребенок сильно болел и ему не могли помочь врачи, в результате чего он умер. Бабушка мальчика очень переживала потерю внука и сразу после его смерти отправилась Почаевский монастырь, где всю ночь, стоя перед иконой на коленях, горячо молилась Богородице, прося её о возвращении внука. К утру женщина вернулась домой, однако воскресения не случилось. Только через сутки умерший вдруг зашевелился и попросил еды и питья. Спустя еще некоторое время мальчик выздоровел, начал вставать и сам ходить.

Подобных случаев исцеления случалось невероятное количество. Икона оказывала в помощь в извлечении не только физических, но и душевных страданий, налаживала испорченные семейные отношения, наставляла на путь истинный, оказывала помощь и в других тяжелых жизненных ситуациях.

Считается, что молитву об исцелении могут читать не только сами болящие, но и их родственники. Молитву данному образу можно читать даже лёжа, если человек сильно болен и не имеет сил встать.

Молитва

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