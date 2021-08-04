Сделки с квартирами за одни сутки станут доступны в 2021 году
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Сделки с квартирами за одни сутки станут доступны в 2021 году

8:06:418/4/2021Фото: Pixabay
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Более 10 тысяч сделок проведены в рамках пилотного проекта начиная с мая этого года, заявил глава Росреестра Олег Скуфинский.

Продажа недвижимости по всей стране будет ускорена в пять раз

Уже в 2021 году планируется запустить по всей России регистрацию сделок с недвижимостью, которая будет происходить не дольше 24 часов.

О новой форме заключения сделок сообщил Олег Скуфинский, возглавляющий Росреестр, на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В настоящее время пилотный проект по регистрации сделок с недвижимостью в 24 часа реализуется в Московской области.

- Хочу подчеркнуть, что это в пять раз выше нормативного срока, и сегодня мы уже зарегистрировали с мая права на более чем 10 тыс. квартир. Планируем до конца года распространить этот пилотный проект на все регионы страны, - сказал Скуфинский.

В настоящее время не каждый россиянин готов к взаимодействию на электронном уровне, поэтому работа МФЦ будет не менее востребована, чем сейчас, после запуска новой формы регистрации по всей стране. Ее теперь можно будет оформлять вне зависимости от местоположения объекта.

- Это очень востребованная услуга, особенно в период пандемии, - подчеркнул Скуфинский.

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