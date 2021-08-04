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По 110 тыс. рублей оставил в магазинах с начала года каждый житель Бердска и Новосибирской области

7:08:408/4/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Есть, курить и пить стали меньше, по сравнению с первым полугодием 2020-го. Больше потратили на непродовольственные товары.

Супермаркеты Бердска никогда не пустуют

О розничной торговле в Новосибирской области привел данные "Курьер. Среда. Бердск" Новосибирскстат 4 августа.

По оперативной информации, за январь-июнь 2021 года оборот розничной торговли в Новосибирской области составил 305,6 млрд рублей (110% к январю – июню 2020 года) или 109,7 тыс. рублей на одного жителя региона. По этим показателям область занимает первое место среди регионов Сибирского федерального округа.

В структуре оборота розничной торговли в январе – июне 2021 года удельный вес пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) составил 45,2%, непродовольственных товаров – 54,8% (в январе – июне 2020 года – 48,3% и 51,7% соответственно).

Основную часть оборота розничной торговли области формировали крупные и средние магазины (включая торговые организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) – 63,6%, в январе –июне 2020 года на долю этих организаций приходилось 61,9%.

Доля розничных рынков в общем объеме розничной торговли сохранилась на уровне 2020 года и составила 1%.

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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
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04.08
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