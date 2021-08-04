По 110 тыс. рублей оставил в магазинах с начала года каждый житель Бердска и Новосибирской области

О розничной торговле в Новосибирской области привел данные "Курьер. Среда. Бердск" Новосибирскстат 4 августа.
По оперативной информации, за январь-июнь 2021 года оборот розничной торговли в Новосибирской области составил 305,6 млрд рублей (110% к январю – июню 2020 года) или 109,7 тыс. рублей на одного жителя региона. По этим показателям область занимает первое место среди регионов Сибирского федерального округа.
В структуре оборота розничной торговли в январе – июне 2021 года удельный вес пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) составил 45,2%, непродовольственных товаров – 54,8% (в январе – июне 2020 года – 48,3% и 51,7% соответственно).
Основную часть оборота розничной торговли области формировали крупные и средние магазины (включая торговые организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) – 63,6%, в январе –июне 2020 года на долю этих организаций приходилось 61,9%.
Доля розничных рынков в общем объеме розничной торговли сохранилась на уровне 2020 года и составила 1%.