Поиски пропавшего без вести 8-летнего мальчика на велосипеде прекратили в Новосибирске
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04.08
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Поиски пропавшего без вести 8-летнего мальчика на велосипеде прекратили в Новосибирске

6:09:068/4/2021Фото: Лизы Алерт
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Ребенка искали сутки. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

В Новосибирске нашли пропавшего 8-летнего мальчика

В Новосибирске завершились поиски 8-летнего мальчика, который 3 августа уехал из дома на красном велосипеде. После этого ребенок перестал выходить на связь. Его объявили в розыск. На поиски исчезнувшего ребенка вышли полицейские и волонтеры.

«Найден! Жив! Октябрьский район. Спасибо всем, кто помогал в поиске, выезжал на автономные задачи, распространял информацию по сети, делал репосты», - рассказали в среду в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как рассказали в управлении МВД по Новосибирской области, с родителями мальчика будут общаются полицейские после того, как передадут им ребенка.

«4 августа сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №6 "Октябрьский" в ходе поисковых мероприятий мальчик был найден. С ребенком сотрудниками ПДН проведена профилактическая беседа. В ближайшее время он будет передан законному представителю. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает», - уточнили в полицейском ведомстве.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне полицейские обнаружили пропавшего в Татарске 11-летнего мальчика. Его нашли в Омске через двое суток.

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04.08
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