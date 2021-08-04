Поиски пропавшего без вести 8-летнего мальчика на велосипеде прекратили в Новосибирске

В Новосибирске завершились поиски 8-летнего мальчика, который 3 августа уехал из дома на красном велосипеде. После этого ребенок перестал выходить на связь. Его объявили в розыск. На поиски исчезнувшего ребенка вышли полицейские и волонтеры.
«Найден! Жив! Октябрьский район. Спасибо всем, кто помогал в поиске, выезжал на автономные задачи, распространял информацию по сети, делал репосты», - рассказали в среду в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Как рассказали в управлении МВД по Новосибирской области, с родителями мальчика будут общаются полицейские после того, как передадут им ребенка.
«4 августа сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №6 "Октябрьский" в ходе поисковых мероприятий мальчик был найден. С ребенком сотрудниками ПДН проведена профилактическая беседа. В ближайшее время он будет передан законному представителю. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает», - уточнили в полицейском ведомстве.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне полицейские обнаружили пропавшего в Татарске 11-летнего мальчика. Его нашли в Омске через двое суток.