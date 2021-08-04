Два машиниста и пассажирка погибли при крушении двух поездов

Количество жертв катастрофы на железной дороге Чехии выросло до трех. В результате невнимательности машиниста одного из пассажирских поездов, который не обратил внимание на запрещающий сигнал семафора, состав выехал на одноколейный участок дороги, где навстречу ехал поезд.
Происшествие произошло у села Милавче в районе города Домажлице на западе Чехии. Погибли два машиниста из обоих составов и одна пассажирка, об этом сообщили на Чешском телевидении. Среди тех, кто получил ранения есть три гражданина Германии, которых на машинах «скорой помощи» отправили в медицинские учреждения Баварии.
Вице-премьер, глава Минпромторга и министр транспорта Чехии Карел Гавличек рассказал, что катастрофа произошла по невнимательности одного из машинистов. Запрещающий сигнал семафора был включен, но машинист не обратил на него внимания, и в результате произошло столкновение двух пассажирских поездов.