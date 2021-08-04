Пассажирка курила прямо в салоне самолета и попала на видео: После она заявил об избиении в полиции
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Пассажирка курила прямо в салоне самолета и попала на видео: После она заявил об избиении в полиции

6:33:218/4/2021Фото: Скриншот
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52-летняя директор одного из российских турагентств возвращалась из Турции в Москву со сломанной ногой. На нее составили протокол за мелкое хулиганство.

Пассажирка рейса Бодрум – Москва заявила, что на нее напали полиция и врач

Пассажирка рейса Бодрум – Москва, закурила на борту самолета. А после заявила, что ее избили в отделении полиции, сообщает телеграм-канал "LIFE SHOT".

В отношении женщины, закурившей в бизнес-классе, составили административный протокол о мелком хулиганстве.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как пассажирка, игнорируя замечания пассажиров и экипажа, курит в салоне.

52-летняя женщина оказалась гендиректором одной из российских туристических компаний. Кроме того, выяснилось, что на отдыхе в Турции россиянка получила травму. В Москву она прилетела со сломанной ногой.

По словам женщины, она не курила на борту, а только достала и держала в руках сигарету. 52-летняя Ирина Таммируусу утверждает, что в отделении полиции ее избили и сломали ногу, а прибывший врач угрожал ввести ей неизвестное вещество через укол.

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