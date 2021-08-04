Исчезающие сообщения появились в WhatsApp

В июне 2021 года Марк Цукерберг, глава Facebook, заявил, что в мессенджере появятся исчезающие сообщения, которые нельзя сохранить в телефоне. Теперь все желающие могут воспользоваться данной услугой — секретная информация не будет использоваться против того, кто ее послал.
Приватность сообщений демонстрируется при помощи передачи пароля от Wi-Fi, пользователь сможет лишь раз воспользоваться исчезающим сообщением, после подключения к интернету он уже не будет иметь доступа к фото.
- Как и все личные чаты в WhatsApp, медиафайлы, для которых установлен однократный просмотр, защищены сквозным шифрованием, поэтому WhatsApp не может их увидеть. Такие файлы будут помечены новой иконкой с изображением единички в кружке. После просмотра медиафайла у сообщения появится отметка «Открыто» — тогда и спустя время будет понятно, о чём шла речь в чате. На этой неделе новая функция станет доступна всем пользователям. Мы будем рады получить от вас отзывы об этом нововведении, благодаря которому у пользователей появится ещё один способ конфиденциальной отправки исчезающих медиафайлов, - пишут на официальном сайте WhatsApp.