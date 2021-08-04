Самые лучшие дни по лунному календарю в августе 2021 года для сбора урожая

В последнем месяце лета у всех владельцев земельных участков, на которых они занимаются выращиванием урожая, всегда очень много появляется работ, связанных не только с выращиванием урожая, но также и с его сбором и консервированием.
Оказывается, луна оказывает свое влияние не только на жизнедеятельность растений, но и на сбор урожая. Любые овощи, корнеплоды, ягоды и плоды деревьев лучше всего собирать в благоприятные для этого дни, особенно если вы собираете урожай для дальнейшего хранения, а не для употребления здесь сейчас.
Благоприятное расположение луны значительно улучшает лежкость собранного урожая, я а также же улучшает качество консервирования и заготовки собранного урожая. Именно поэтому для запланированного сбора лучше всего определять самый благоприятный день по лунному календарю. В нём учитывается и влияние луны в каждый конкретный день, и её нахождение в благоприятном или неблагоприятном знаки зодиака.
Самые лучшие дни для сбора лука
- 4 августа (27 -й лунный день)
- 15 августа (8 -й лунный день)
- 16 августа (9 -й лунный день)
- 17 августа (10 -й лунный день)
- 21 августа (14 -й лунный день)
- 24 августа (17 -й лунный день)
- 28 августа (21 -й лунный день)
- 30 августа (23 -й лунный день)
Самые лучшие дни для сбора свеклы
- 6 августа (29 -й лунный день)
- 7 августа (30 -й лунный день)
- 10 августа (3 -й лунный день)
- 12 августа (5 -й лунный день)
- 14 августа (7 -й лунный день)
- 22 августа (15 -й лунный день)
- 24 августа (17 -й лунный день)
- 29 августа (22 -й лунный день)
Самые лучшие дни для сбора яблок
- 2 августа (25 -й лунный день)
- 20 августа (13 -й лунный день)
- 26 августа (19 -й лунный день)
Самые лучшие дни для сбора картофеля
- 2 августа (25 -й лунный день)
- 6 августа (29 -й лунный день)
- 7 августа (30 -й лунный день)
- 14 августа (7 -й лунный день)
- 18 августа (11 -й лунный день)
- 19 августа (12 -й лунный день)
- 20 августа (13 -й лунный день)
- 23 августа (16 -й лунный день)
- 26 августа (19 -й лунный день)
Самые лучшие дни для сбора чеснока
- 4 августа (27 -й лунный день)
- 20 августа (13 -й лунный день)
- 24 августа (17 -й лунный день)
- 29 августа (22 -й лунный день)
- 30 августа (23 -й лунный день)
Самые лучшие дни для сбора капусты
- 6 августа (29 -й лунный день)
- 22 августа (15 -й лунный день)
- 24 августа (17 -й лунный день)
- 26 августа (19 -й лунный день)
- 28 августа (21 -й лунный день)
- 29 августа (22 -й лунный день)