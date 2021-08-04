Самые лучшие дни по лунному календарю в августе 2021 года для сбора урожая
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Самые лучшие дни по лунному календарю в августе 2021 года для сбора урожая

8:20:518/4/2021Фото: Pixabay
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Благоприятное расположение луны значительно улучшает лежкость собранного урожая, я а также же улучшает качество консервирования и заготовки собранного урожая.

овощи
Для лучшего хранения урожая нужно собирать его в благоприятные дни

В последнем месяце лета у всех владельцев земельных участков, на которых они занимаются выращиванием урожая, всегда очень много появляется работ, связанных не только с выращиванием урожая, но также и с его сбором и консервированием.

Оказывается, луна оказывает свое влияние не только на жизнедеятельность растений, но и на сбор урожая. Любые овощи, корнеплоды, ягоды и плоды деревьев лучше всего собирать в благоприятные для этого дни, особенно если вы собираете урожай для дальнейшего хранения, а не для употребления здесь сейчас.

Благоприятное расположение луны значительно улучшает лежкость собранного урожая, я а также же улучшает качество консервирования и заготовки собранного урожая. Именно поэтому для запланированного сбора лучше всего определять самый благоприятный день по лунному календарю. В нём учитывается и влияние луны в каждый конкретный день, и её нахождение в благоприятном или неблагоприятном знаки зодиака.

Самые лучшие дни для сбора лука


  • 4 августа (27 -й лунный день)
  • 15 августа (8 -й лунный день)
  • 16 августа (9 -й лунный день)
  • 17 августа (10 -й лунный день)
  • 21 августа (14 -й лунный день)
  • 24 августа (17 -й лунный день)
  • 28 августа (21 -й лунный день)
  • 30 августа (23 -й лунный день)

Самые лучшие дни для сбора свеклы

  • 6 августа (29 -й лунный день)
  • 7 августа (30 -й лунный день)
  • 10 августа (3 -й лунный день)
  • 12 августа (5 -й лунный день)
  • 14 августа (7 -й лунный день)
  • 22 августа (15 -й лунный день)
  • 24 августа (17 -й лунный день)
  • 29 августа (22 -й лунный день)

Самые лучшие дни для сбора яблок

  • 2 августа (25 -й лунный день)
  • 20 августа (13 -й лунный день)
  • 26 августа (19 -й лунный день)

Самые лучшие дни для сбора картофеля

  • 2 августа (25 -й лунный день)
  • 6 августа (29 -й лунный день)
  • 7 августа (30 -й лунный день)
  • 14 августа (7 -й лунный день)
  • 18 августа (11 -й лунный день)
  • 19 августа (12 -й лунный день)
  • 20 августа (13 -й лунный день)
  • 23 августа (16 -й лунный день)
  • 26 августа (19 -й лунный день)

Самые лучшие дни для сбора чеснока

  • 4 августа (27 -й лунный день)
  • 20 августа (13 -й лунный день)
  • 24 августа (17 -й лунный день)
  • 29 августа (22 -й лунный день)
  • 30 августа (23 -й лунный день)

Самые лучшие дни для сбора капусты

  • 6 августа (29 -й лунный день)
  • 22 августа (15 -й лунный день)
  • 24 августа (17 -й лунный день)
  • 26 августа (19 -й лунный день)
  • 28 августа (21 -й лунный день)
  • 29 августа (22 -й лунный день)

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Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
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АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
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