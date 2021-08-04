Водитель хотел выгнать из маршрутки программиста с ДЦП из списка Forbes
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Водитель хотел выгнать из маршрутки программиста с ДЦП из списка Forbes

8:43:108/4/2021Фото: @ibakaidov
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Бородатый пассажир огромных размеров и в наколках потребовал, чтобы шофер отстал от парня и дал ему доехать. Иван Бакаидов - входит в число самых перспективных россиян до 30 лет.

Иван Бакаидов занимается программами для людей с проблемами речи

Водитель маршрутного такси хотел высадить из транспорта 21-летнего Ивана Бакаидова, который болеет ДЦП.

Программист Бакаидов находится в списке Forbes как один из самых перспективных жителей страны до 30 лет. О неприятном инциденте стало известно от самого айтишника, который поделился в Facebook историей своей поездки. Он сообщил, что регулярно пользуется общественным транспортом и проблем никогда не возникало. Но в этот раз водитель не был настроен везти необычного пассажира и заставлял его покинуть салон. После того, как Бакаидов не стал выходить, шофер проехал 500 метров от остановки и открыл дверь на светофоре и снова стал настаивать, чтобы тот вышел.

- Господа, это страшно, когда человек на тебя прет, а ты не можешь ему ответить. На улицу я не хочу, там ливень, я спешу, мне еще в магазин и ужин готовить к приходу. Загорается зеленый, мы стоим посреди полосы, — рассказал программист.

Бородатый пассажир, который был огромных размеров и в наколках, потребовал, чтобы шофер отстал от парня и дал ему доехать.

- Мужик садится обратно на задние сидения, закрывает лицо руками, пускает слезу и явно очень удивляется происходящему. Я сквозь сиденья показываю крупно надпись „Спасибо“. Мужик улыбается, — вспоминает Бакаидов.

Водитель маршрутки не стал спорить с мужчиной и повез пассажиров, но всю дорогу что-то бубнил и оборачивался.

- Никогда не нападайте на человека, который по тем или иным причинам не может вам ответить, это как бить беззащитного. И я постоянно живу в этом полустрахе оказаться в ситуации, когда мне не ответить, — признается Иван.

Иван Бакаидов - инвалид с ДЦП, занимается разработкой программ для людей, у которых есть проблемы с речью, входит в число самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes, пишет НТВ.

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