"Похоронный король" ведет "Партию пенсионеров" в Госдуму, в горсовет Бердска - экс-сотрудник приемной "Единой России"

Владелец компании похоронных услуг «Ритуал.ру» Олег Шелягов возглавил федеральный список Российской партии пенсионеров за социальную справедливость на выборах в Госдуму. Об этом стало известно после того, как ЦИК опубликовал официальную информацию о выдвиженцах.
Бизнесмен, известный также как «похоронный король», возглавил региональный список по территориальной группе, включающей Мурманскую, Архангельскую, Вологодскую, Псковскую, Новгородскую и Калининградскую области, а также Республику Карелия.
Именно он поведет за собой пенсионеров на думских выборах в сентябре 2021 года.
Из открытых источников легко узнать, что господин Шелягов является владельцем холдинга Ritual.RU, и носит титул главного «похоронщика» страны.
Партия, которая ранее вела себя традиционно, в этот раз взяла себе яркий и оригинальный «паровоз». Морской офицер, успешный бизнесмен, нестандартный и даже несколько эпатажный персонаж.
Компания Ritual.ru занимает ведущие позиции на рынке ритуальных услуг в России. 54-летний Шелягов в 1990-е занимался банковским бизнесом. С 2004 года был совладельцем и членом правления Глобэкс Банка. В 2014 году Шелягов стал совладельцем ЗАО «Ритуал-Сервис» — одной из городских специализированных служб (ГСС). Эти компании вплоть до 2013 года хоронили «отдельные категории» (пенсионеров, безработных) и обычных граждан, получая компенсацию из бюджета. Шелягов был одним из ключевых фигурантов одного из расследований журналиста Ивана Голунова.
Связка «похороны + пенсионеры» становится в некоторой степени карикатурной и немного устрашающей. Однако сам Шелягов такого соседства ничуть не стесняется.
«Похороны — неотъемлемая часть жизни любого человека. Как бизнесмен, я могу обеспечить достойные похороны. Как политик — готов побороться за достойную жизнь», — заявил он.
Насколько его электорат готов встать под лозунг «Не спешите нас хоронить!», покажут выборы. В любом случае будет интересно. И в Бердске тоже, где в сентябре одновременно с думскими выборами проходят муниципальные - в городской совет депутатов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердских "пенсионеров" возглавляет вполне еще молодой Евгений Коржов. До того, как примкнуть к снова восставшей из пепла накануне выборов партии, он работал в общественной приемной одного из самых известных единороссов Дмитрия Медведева. Находится она в Новосибирске.
Коржав ведет активную предвыборную кампанию, ходит по округам. Напомним, что его люди и сам он баллотируются в том числе на тех избирательных округах, где вновь выдвинулись действующие независимые депутаты.
О том, что "Партия пенсионеров" является спойлером, призванной оттянуть голоса у соперников "Единой России", заявляют политологи.