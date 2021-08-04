"Похоронный король" ведет "Партию пенсионеров" в Госдуму, в горсовет Бердска - экс-сотрудник приемной "Единой России"
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"Похоронный король" ведет "Партию пенсионеров" в Госдуму, в горсовет Бердска - экс-сотрудник приемной "Единой России"

9:12:418/4/2021Фото: @oleg.shel
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Связка «похороны + пенсионеры» становится в некоторой степени карикатурной и немного устрашающей. Однако сам Олег Шелягов такого соседства ничуть не стесняется.

«Похоронный король» возглавил федеральный список Партии пенсионеров

Владелец компании похоронных услуг «Ритуал.ру» Олег Шелягов возглавил федеральный список Российской партии пенсионеров за социальную справедливость на выборах в Госдуму. Об этом стало известно после того, как ЦИК опубликовал официальную информацию о выдвиженцах.

Бизнесмен, известный также как «похоронный король», возглавил региональный список по территориальной группе, включающей Мурманскую, Архангельскую, Вологодскую, Псковскую, Новгородскую и Калининградскую области, а также Республику Карелия.

Именно он поведет за собой пенсионеров на думских выборах в сентябре 2021 года.

Из открытых источников легко узнать, что господин Шелягов является владельцем холдинга Ritual.RU, и носит титул главного «похоронщика» страны.

Партия, которая ранее вела себя традиционно, в этот раз взяла себе яркий и оригинальный «паровоз». Морской офицер, успешный бизнесмен, нестандартный и даже несколько эпатажный персонаж.

Компания Ritual.ru занимает ведущие позиции на рынке ритуальных услуг в России. 54-летний Шелягов в 1990-е занимался банковским бизнесом. С 2004 года был совладельцем и членом правления Глобэкс Банка. В 2014 году Шелягов стал совладельцем ЗАО «Ритуал-Сервис» — одной из городских специализированных служб (ГСС). Эти компании вплоть до 2013 года хоронили «отдельные категории» (пенсионеров, безработных) и обычных граждан, получая компенсацию из бюджета. Шелягов был одним из ключевых фигурантов одного из расследований журналиста Ивана Голунова.

Связка «похороны + пенсионеры» становится в некоторой степени карикатурной и немного устрашающей. Однако сам Шелягов такого соседства ничуть не стесняется.

«Похороны — неотъемлемая часть жизни любого человека. Как бизнесмен, я могу обеспечить достойные похороны. Как политик — готов побороться за достойную жизнь», — заявил он.

Насколько его электорат готов встать под лозунг «Не спешите нас хоронить!», покажут выборы. В любом случае будет интересно. И в Бердске тоже, где в сентябре одновременно с думскими выборами проходят муниципальные - в городской совет депутатов.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердских "пенсионеров" возглавляет вполне еще молодой Евгений Коржов. До того, как примкнуть к снова восставшей из пепла накануне выборов партии, он работал в общественной приемной одного из самых известных единороссов Дмитрия Медведева. Находится она в Новосибирске.

Коржав ведет активную предвыборную кампанию, ходит по округам. Напомним, что его люди и сам он баллотируются в том числе на тех избирательных округах, где вновь выдвинулись действующие независимые депутаты.

О том, что "Партия пенсионеров" является спойлером, призванной оттянуть голоса у соперников "Единой России", заявляют политологи.

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