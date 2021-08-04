Избирком Бердска зарегистрировал двух независимых кандидатов от коалиции на выборах в горсовет
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Избирком Бердска зарегистрировал двух независимых кандидатов от коалиции на выборах в горсовет

10:06:318/4/2021
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Кандидатские удостоверения получили Владимир Аржанов и Дарья  Артамонова. Минюст одобрил их кандидатуры. Семерых вычеркнули.

Владимир Аржанов (справа), Дарья Артамонова (левее). Даниила Маркелова и Ольгу Сурначёву не зарегистрировали

Бердская избирательная комиссия 4 августа зарегистрировала двух независимых кандидатов от объединения «Новосибирск-2020». Кандидатские удостоверения получили Владимир Аржанов и Дарья  Артамонова.

Как сообщили в коалиции, к этим претендентам не возникло никаких вопросов.

Аржанов баллотируется по округу №7. Он поборется против действующего депутата Евгении Перфиловой («Единая Россия»), Софии Хабибулиной (ЛДПР), Виталия Ларионова («СР») и Андрея Липатова («Новые люди»).

Артамонова на округе №6 соперничает с Павлом Шаяхметовым («ЕР»), действующим депутатом Михаилом Гоголем (самовыдвиженец, фракция "ЕР"), Алексеем Маркиным (КПРФ), Еленой Невеличко (ЛДПР), Павлом Кузевановым, Алексеем Жуковым («Родина»), Романом Бабинцом («СР»), Вадимом Даниловым и Екатериной Домашонкиной.

Ранее бердская ТИК сняла с выборов пять выдвиженцев от коалиции, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". А в среду отказ получили Ольга Сурначева и Даниил Маркелов из "Новосибирска-2020". Таким образом, пока продолжают предвыборную гонку 11 независимых кандидатов.

По каждому из них пришел ответ из Минюста об их причастности в деятельности экстремистских организаций и участии в незаконных митингах. Коалиция намерена обжаловать решение избиркома в суде.

Всего "Новосибирск-202" выдвинул в бердский горсовет 18 кандидатов. Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" член коалиции Светлана Каверзина, если будут снимать с выборов независимых кандидатов "безупречной репутацией", то "бердская история" может стать уникальной в масштабах России.

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