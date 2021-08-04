Политический светофор появился на дороге перед выборами: Зюганов, конечно, красный

«Предвыборный» светофор появился в Кузьмоловском Всеволожского района Ленинградской области. Там все три цвета, которые традиционно установлены на светофоре, украшены лицами лидеров политических партии страны.
На красном фонаре нанесено изображение Геннадия Зюганова (КПРФ), на желтом изображен Сергей Миронов («Справедливая Россия — За правду»), а на зеленом контуры лица представителя «Единой России» Сергея Шойгу.
Владимир Жириновский (ЛДПР) не смог вклиниться в «политическую борьбу» на светофоре — ему не хватило места. Самыми наблюдательными оказались в Telegram-канале «Mash на Мойке», которые и поделились новшеством, установленным в Ленинградской области.