«Я больше так не буду»: Истерику закатила на суде сбившая троих детей Валерия Башкирова

18-летняя студентка Валерия Башкирова, сбившая троих детей на пешеходном переходе в Москве, разрыдалась в суде 4 августа, где рассматривалась ее жалоба на арест.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на заседание в Мосгорсуд пришли родители обвиняемой. Сама она принимала участие в заседании по видеосвязи. Девушка сразу начала плакать и креститься. После того, как суд предоставил ей слово, он попросила прощения у родителей погибших детей. Их в суде не было.
«Я прошу прощения, я виновата. Я все понимаю, я больше так никогда не сделаю, я больше так не буду. Отпустите меня к родителям, они будут за мной следить. Я очень хочу в институт, скоро 1 сентября», - говорила Башкирова во время заседания.
Адвокат просил смягчить меру пресечения на домашний арест. Когда судья удалился в совещательную комнату, родители Валерии поговорили с ней. Отец всячески пытался успокоить рыдающую дочь, спрашивал, прошел ли кашель, а мама интересовалась, не похудела ли она в СИЗО.
Суд постановил, что арест Валерии Башкировой является законным, поэтому она останется под стражей. После этого студентка вновь разрыдалась, у девушки случилась истерика. Сидеть ей до 16 сентября. По информации НТВ, 2 августа за решеткой она отметила свое 19-летие.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 16 июля студентка РАНХиГС за рулем Mazda сбила семью с детьми на пешеходном переходе. Мальчики 3 и 5 лет, а также 9-месячная девочка, которую везли в коляске, получили травмы. Старшие дети впоследствии скончались в больнице с разницей в сутки.
Очевидцы сообщали, что девушка за рулем не заметила людей на переходе, так как была занята телефоном. Однако ее отец заявил, что дочь ослепило солнце и не хватило водительского опыта. Права она получила в декабре 2020 года.